Erst Corona, dann Ukraine: Jugendliche in Krisen-Zeiten

Nach zwei Jahren Covid-Einschränkungen jetzt auch noch ein Krieg. Es ist nicht leicht momentan. Vor allem für junge Menschen, die auch noch wichtige persönliche Entwicklungsschritte durchmachen. „Die Probleme, die vorher da waren, gehen ja nicht einfach weg“, erklärt Margit Schmied von der Kinder- und Jugendberatung der Caritas.

„Besonders die Burschen wollen allerdings so schnell wie möglich zurück in die Heimat und ihr Land verteidigen.“ Ober.Grafendorfs Schuldirektor Peter Kärcher über die untergebrachten Jugendlichen aus der Ukraine

An der neuen Musikmittelschule Ober-Grafendorf ist der Ukraine-Konflikt in allen Unterrichtsgegenständen ein Thema. Dazu erzählt Direktor Peter Kärcher: „In den Klassen und unter den Schülern ist es Thema Nummer eins. Wir arbeiten es mit den Kindern auf, denn wenn darüber gesprochen wird, werden Emotionen frei.“

Aktuell sind zwei Mädchen und zwei Buben aus der Ukraine in der Mittelschule untergebracht. „Besonders die Burschen wollen allerdings so schnell wie möglich zurück in die Heimat und ihr Land verteidigen“, erzählt Kärcher.

Auch auf die restlichen Schüler wirkt sich die Lage aus. Angst und Traurigkeit belasten die Kinder. Der Direktor meint außerdem: „Nach Corona ist so eine Lage ebenfalls nicht förderlich.“ Kriegsbilder mit Toten hätten für ihn in Sozialen Medien nichts verloren.

Zu Kriegsbeginn wurde das Thema auch in der Volksschule St. Margarethen behandelt. „Die Kinder nehmen die Konflikt-Lage wahr und wir haben es auch kurz zu Beginn angesprochen. Aber wir wollen auch den Kindern lernen, wie man Konflikte im Alltag lösen kann“, schildert Direktorin Edith Hochebener.

Sebastian Steininger meint, die Jugendlichen würden ganz unterschiedlich reagieren. Einige interessieren sich nicht dafür, während andere bereits Berührungspunkte mit Geflüchteten haben. Die Gespräche verlaufen daher meist in verschiedene Richtungen, wobei diese die Jugendlichen und nicht das Team von Streetwork vorgeben würden.

„Um wirklich bei allen Jugendlichen Thema zu sein, müsste es mehr Einfluss auf ihr unmittelbares Leben haben“, so Steininger.

Durch die vielen Krisen könnte sich die junge Generation aber auch viele Kompetenzen und eine erhöhte Resilienz mitnehmen. Onur Yavuz von der Jugendinfo verweist etwa darauf, wie viele junge Menschen ehrenamtlich aktiv geworden sind.

