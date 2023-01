Junge Talente für Musikverein Ober-Grafendorf/St. Margarethen

Auf ein reges Jahr blickt der gemeinsame Musikverein der beiden Gemeinden Ober-Grafendorf und St. Margarethen zurück.

Besonders stolz ist der Verein, dass – dank der guten Zusammenarbeit mit der Musikschule – 2022 elf junge Musiktalente beigetreten sind. Musikalische Highlights 2022 waren die beiden Gemeinschaftskonzerte mit dem Musikverein „Die Pielachtaler“ in Prinzersdorf und in Ober-Grafendorf.

Stolz ist man ebenfalls auf den Auftritt beim Bezirksfest anlässlich „100 Jahre Niederösterreich“. Abgerundet wurde das Spieljahr mit dem Benefizkonzert für die Athleten von Special Olympics gemeinsam mit der „Polizeimusik Niederösterreich“ und der „Militärmusik Niederösterreich“.

Für das neue Jahr stehen bereits einige Termine fest. „Das nächste Highlight 2023 ist unser Konzert am 18. März um 19.30 Uhr in der Pielachtalhalle in Ober-Grafendorf“, erzählt Obmann Leopold Lugbauer.

Auftritte bei den Feuerwehrfesten und den Kirtagen der beiden Gemeinden sind ebenfalls fest geplant. Kirchliche Anlässe, wie das Pfarrfest in Ober-Grafendorf im September oder das Erntedankfest im Oktober in St. Margarethen, werden auch musikalisch begleitet.

