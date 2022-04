Geburtenwald in Hofstetten-Grünau: Ein Baum für jedes Baby

Werbung

Nachwuchs für Hofstetten-Grünau bedeutet Nachwuchs für den Geburtenwald der Gemeinde. Für jedes Neugeborene wird ein Baum mit Vorname und Geburtsdatum gepflanzt. Jeder Monat hat eine eigene, heimische Baum- oder Strauchart.

So steht für Jänner die Dirndl oder der Spitzahorn für den April. Durch die Pflanzung der heimischen Hölzer will die Gemeinde einen Beitrag zur Regionalität, zur Bindung an den Heimatort sowie zum Klima- und Umweltschutz leisten. Für die Kinder, die jetzt noch nachfolgen, wird es im Herbst wieder einen Baumpflanztermin geben.

