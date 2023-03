Gstanzl singa zur Pielachtaler Dirndlblüte

Wenn im Monat März die Dirndlsträucher in voller Blüte stehen, organisieren die Pielachtaler Naturvermittler unter dem Motto „Dirndln bliahn gschpian“ die traditionellen Dirndlblüten-Wanderungen im Tal. Sie sind ein Gästemagnet.

Jeder der vier Naturvermittler hat dabei andere Schwerpunkte im Programm. Am Sonntag, 12. März, lädt Friedrich Kollermann in Kirchberg zur Wanderung ein. „Entlang unserer langen Dirndlzeile informiere ich die Gäste über die Dirndl und sie erfahren einiges zum Thema Landwirtschaft einst und heute. Zusätzlich haben wir tolle Ausblicke auf die höchsten Berge im Tal bis zum Ötscher“, erzählt der Naturvermittler. Wer will, kann nach der dreistündigen Wanderung zur Jause einkehren und auch Dirndlprodukte erwerben. Start ist um 14 Uhr beim Hof der Familie Kollermann in der Tradigistgegend 11 am Dörfl auf der Eben. Die Teilnahme kostet 10 Euro.

Am Samstag, 18. März, erkundet Naturvermittlerin Cornelia Janker mit Gästen die Dirndlblüte in Rabenstein. „Ich bin als ‚Gstanzl Conny‘ bekannt. Das Besondere ist, dass ich manche Inhalte über die Dirndl, die Region und die Kulturlandschaft den Gästen gesanglich in Form von Gstanzln vermittle. Wer will, kann gerne mitsingen“, berichtet sie. Ihre Tour führt über die tut-gut-Route bis zum Karhof der Familie Egger, wo Dirndlprodukte verkostet werden. Ein weiteres Highlight ist die Dirndlzeile beim Berger-Bauern, wo man an uralten Dirndlsträuchern vorbeikommt. Start ist um 14.15 Uhr beim Bahnhof Rabenstein. Die Teilnahme kostet 15 Euro inklusive Verkostung.

Weitere Informationen

Weitere Dirndlblüten-Wanderungen finden am 25. März mit Treffpunkt am Bahnhof Schwarzenbach und am 26. März mit Start beim Wildkräuterhotel Steinschalerhof statt. Anmeldung unter der Nummer 0676/704 42 62 oder per Mail an tourismus@dirndltal.co.at.

