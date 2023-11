Gartengestaltung statt Blumenverkauf: Ära in Kirchberg geht zu Ende

Firmenchef Christoph Klaus traf eine wichtige Entscheidung. Mit Ende Oktober hat er das Verkaufsgeschäft seiner „Blumenwerkstatt“ in der Mariazeller-Straße 2 geschlossen. Der Schwerpunkt seiner Firmentätigkeit ist künftig die Gartengestaltung und die Baumpflege. Unter dem Motto „Eine Ära geht zu Ende“ verkündete Klaus die Schließung des Geschäftes, welches er von Gärtnermeister Wolfgang Mitterbacher im August 2017 übernommen hat.

Firmenchef Christoph Klaus informiert: Der künftige Schwerpunkt in meiner Firma ist die Gartengestaltung und Baumpflege. Foto: Hackner

„Schon während der Lockdowns hatten wir durch die Schließungen eine schwierige Phase zu überwinden. Der große Mitbewerb bei den Blumen hat die wirtschaftliche Situation nochmals erschwert. In Absprache mit meiner Familie habe ich nun diese Entscheidung getroffen“, berichtet der Firmenchef. Gemeinsam mit Gattin Claudia und dem Mitarbeiter-Team bedankt er sich bei allen Kunden, die der Floristik-Firma viele Jahre lang die Treue gehalten haben. Drei Mitarbeiterinnen haben bereits neue berufliche Herausforderungen gefunden, ein Mitarbeiter arbeitet weiterhin in seiner Firma mit. Vorigen Samstag lud Christoph Klaus die Kunden und sein Team zu einem Umtrunk ein. Trotz dieser Situation blickt er hoffnungsvoll in die Zukunft: „Der künftige Schwerpunkt in meiner Firma ist die Planung und Gestaltung von Gärten und Rasenflächen, die Pflege von Bäumen und Sträuchern und sonstige Arbeiten in diesem Bereich. Auch unserer traditioneller Christbaumverkauf findet wieder vor Weihnachten statt.