Blut Spenden: Ein Piekser, der Leben rettet

Pielachtal Im Sommer, wenn viele Menschen werden auf Urlaub fahren, gibt es in der Regel weniger Blutspenderinnen und -spender. Doch sie werden zurzeit dringend benötigt.

„Immer noch ist die Anzahl der Blutspenden rückläufig. Es es sollte nicht erneut zu einem Mangel an Blutkonserven kommen, um nicht akute Operationen zu gefährden und geplante Operationen verschieben zu müssen“, erklärt Christoph Hörmann, Abteilungsleiter am Universitätsklinikum St. Pölten. An der dortigen Blutbank kann man am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag, jeweils von 8 bis 13 Uhr und am Mittwoch von 8 bis 18 Uhr spenden. Um Voranmeldung unter 02742/9004-10690 wird gebeten.

Auch im Pielachtal gibt es immer wieder Termine. Die nächsten sind am 29. Juni beim ASBÖ Rabenstein, Mariazellerstraße 14, am 13. Juli beim Gasthof Lichtensteg in Frankenfels und am 26. Juli in Gerersdorf, jeweils von 16.30 bis 19.30.