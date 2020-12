Brandalarm am Dienstagmorgen in St. Margarethen: Feuer in einem Wohnhaus! Menschen befinden sich noch im Gebäude.

Die Feuerwehr St. Margarethen rückt aus. Sofort werden weitere Feuerwehren zur Verstärkung angefordert. Der Familie, darunter Kinder, gelang es, sich ins Freie zu retten. Sie wurden von der Rettung wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung untersucht. Das Haus wird bis ins Obergeschoss akribisch durchsucht, ob sich nicht noch weitere Personen darin befinden.

Mit einem gezielten Löschangriff gelingt es, rasch die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Brandgut wird entfernt. Die Ursache des Feuers scheint klar: Einrichtungsgegenstände lagen zu nahe an einem beheizten Ofen.

Im Einsatz standen die Feuerwehren St. Margarethen, Markersdorf, Ober-Grafendorf, Haindorf, Haunoldstein, Prinzersdorf, Hafnerbach-Markt und Hürm.