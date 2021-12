Es weihnachtet sehr in Loich

Lockdown-Advent. Still ist es im Tal. Keine Weihnachtsmärkte. Auch jener in Loich fällt wieder aus. Dennoch präsentiert sich die Gemeinde in vorweihnachtlichem Glanz. Die Adventfenster leuchten wieder.

„Das wollten wir auch heuer beibehalten, damit ein wenig Weihnachtsstimmung aufkommt“, sagt Leopold Seeland- Seit mittlerweile 25 Jahren gibt es diese Tradition im Ort.

Ins Leben gerufen hat die Aktion der Dorferneuerungsverein unter dem damaligen Obmann Werner Krückel. Danach nahm sich Michaela Staudinger der Adventfenster an und seit zehn Jahren kümmert sich Leopold Seeland mit Gattin Zita darum.

Das Paar will Loicher motivieren, ein Fenster ihres Hauses weihnachtlich zu gestalten. „Früher gab es bestimmte Themen wie Tiere im Wald, Weihnachtskrippen oder Märchenfiguren“, erinnert sich Seeland.

Die Rahmen zur Fenstergestaltung samt 35 Glühbirnen bringt er zuvor zu den Haushalten. Jeden Tag, gleich eines Adventkalenders, erstrahlt ein Fenster. Bis zum 6. Jänner bleiben diese erleuchtet. „Unsere Fenster sind wirklich sehenswert“, betont er.