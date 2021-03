Es hat eine lange Tradition: Wenn die Glocken am Gründonnerstag nach Rom fliegen, dann haben die Ratschenkinder ihren großen Auftritt, denn sie übernehmen bis Karsamstag die Funktion der Kirchenglocken. Im Vorjahr konnten die Ratscher wegen der Corona-Pandemie ihren Dienst nur vor dem eigenen Haus antreten. Heuer scharren bereits viele in den Startlöchern, um wieder durch die Gemeinden zu ziehen.

Ganz ohne Auflagen ist das Ratschen aktuell jedoch nicht möglich. Das Ordinariat Diözese St. Pölten gab eine Richtlinie für die Ratschenaktionen heraus: So muss ein Abstand von zwei Metern eingehalten werden und die Teilnehmer müssen eine FFP2-Maske tragen. Bei Kindern zwischen sechs und 14 Jahren reicht eine Stoffmaske. Es dürfen keine Wohnungen und Häuser betreten werden, Singen ist zudem nicht erlaubt. Spenden und Geschenke sollen nur von einer Person übernommen werden.

50 Kinder der Pfarre Grünau, 25 in Rabenstein und etwa zehn in Loich wollen dieses Jahr die Ratschen drehen. „Die Kinder wollen gern ratschen gehen und auch die Eltern haben nichts dagegen“, weiß Pastoralassistentin Andrea Stuphann. Probleme bei der Umsetzung sieht sie keine, schließlich haben die Kinder bei der Ratschenaktion kaum Kontakt zu anderen Menschen. Vorbereiten müssen sich die Kinder nicht, denn die Ratschensprüche seien rasch gelernt.

„Wenn es erlaubt ist, versuchen wir heuer, die Ratschenaktion in unserer Pfarre durchzuführen. Allerdings nicht wie gewohnt, sondern in etwas abgeänderter Form und unter Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen. So werden auch Geschwisterkinder immer in einer Gruppe beisammen sein“, erklärt Pfarrhelferin Martina Fischl. Schließlich würden sich die Kinder schon freuen, wenn sie wieder ratschen dürfen. „Bei ihren Hausbesuchen bekommen sie am Karsamstag auch einen Ratschenlohn, darunter Ostereier und Süßigkeiten“, so Fischl.

Das Konzept vom letzten Jahr, das nicht ausgeführt werden durfte, wäre aktuell für heuer geplant. Die Ratschenaktion soll wegen der Corona-Pandemie etwas anders ablaufen, als die Male davor. Am Karfreitag werden die Kinder in sechs Einheiten eingeteilt und ratschen an verschiedenen Orten in der Marktgemeinde Kirchberg um 6 Uhr morgens, 12 Uhr mittags und 17 Uhr abends. Am Karsamstag – wieder in Kleingruppen – marschieren die Kinder ab 8 Uhr in Begleitung eines Erwachsenen und unter Einhaltung der Maßnahmen von Haus zu Haus. „Sollte es in dieser Form nicht möglich sein, wird die Vorgangsweise vom Corona-Jahr 2020 gewählt“, sagt Fischl. Am Karfreitag und Karsamstag zu Mittag werden alle, allein daheim und doch gemeinsam, vor dem Haus, auf dem Balkon oder aus dem offenen Fenster ratschen. Jeder, der eine Ratsche hat, ist herzlich eingeladen, sich an dieser Aktion zu beteiligen.

In Weinburg wird das Ratschen in kleinen Scharen, vorzugsweise mit Geschwistern und Schulfreunden, durchgeführt. „Es werden um die 20 bis 25 Kinder in sieben bis acht Gruppen unterwegs sein“, teilt Organisatorin Bettina Frank mit. Interessierte Kinder können sich noch bis Freitag anmelden. Die Sammlung am Karsamstag soll wie gewohnt über die Bühne gehen. Dazu erklärt Frank: „Die Leute können den Ratschenkindern die Fastenwürfel mitgeben. Alles natürlich mit Mundschutz und so gut es geht unter Einhaltung des Abstandes. In Privathäuser wird nicht reingegangen und bei Wohnblöcken nur draußen geratscht.“

In St. Margarethen organisieren die Katastralgemeinden die Gruppen. „Je nach Nachwuchs gehen dort mehr oder weniger Kinder. Es kann auch sein, dass es Katastralgemeinden geben könnte, wo niemand geht“, berichtet Maria Reithner. Unter Einhaltung der Corona-Regeln ist geplant, dass im Ortskern von St. Margarethen die Ministranten die Ratsche schwingen.

Im Ortsgebiet von Ober-Grafendorf werden 25 bis 30 Kinder ratschen. „Es soll drei Gruppen mit maximal zehn Kindern geben“, erzählt Organisatorin Maria Handlfinger, die mitten in der Planung steckt. Um den Abstand und die Regeln einhalten zu können, sollen die Kinder in Ober-Grafendorf dieses Jahr von einem älteren Jugendlichen begleitet werden. Für die Sammlung hat man ebenfalls kreative Ideen auf Lager. Dazu Handlfinger: „Es wird ein Ministrant zur Haustüre gehen und mit einer Art Klingelbeutel, der sich auf einem längeren Stock befindet, um eine Spende bitten.“