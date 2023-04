Vandalismus in Hofstetten-Grünau: Gemeinde erstattete Anzeige

In den letzten 14 Tagen ist es in der Gemeinde Hofstetten-Grünau zu einigen Vandalismusfällen gekommen, konkret im Bahhofsbereich und im Pielachpark. Im Wartebereich beim Bahnhof wurden die Wände beschmiert und auch der Müll im Mistkübel wurde angezündet. Das ist, wie Bürgermeister Arthur Rasch betont, nicht nur Vandalismus, sondern auch gefährlich: „Wenn das wirklich zu brennen beginnt, dann steht bald die ganze Bude in Flammen!“

Ebenso erzornt ist Rasch über die Schäden im Pielachpark. Gerade erst hat die Gemeinde die WC-Anlagen saniert, „und einen Tag später war schon wieder alles kaputt“. Die Unbekannten brochen die Tür auf und beschädigten das Waschbecken. Welche Kosten dadurch verursacht wurden, kann Rasch noch nicht einschätzen. Es werde sich jedoch wohl um mindestens 1.000 Euro handeln.

Die Gemeinde hat bei der Polizei Anzeige erstattet. Diese wird vermehrt die betroffenen Gebiete kontrollieren. Vermutungen darüber, wer hinter den Taten steckt, gibt es noch keine. Rasch bittet deswegen auch die Bevölkerung, die Augen offen zu halten und jegliche Beobachtungen von Vandalenakten zu melden. Wenn diese Schäden weiter vorkommen, sei die Gemeinde gezwungen, die öffentlichen Räume zu schließen.

Rasch hofft darauf, dass die Reparaturen beim Pielachpark rechtzeitig zum Beginn der Badesaison abgeschlossen sind. „Wir werden wieder alles in Stand setzen, der Bauhof arbeitet daran.“, so der Bürgermeister. Er schätzt, die Arbeiten werden wohl ein paar Wochen dauern.

