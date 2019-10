Mehr als 4.500 Stunden arbeiteten Bäuerinnen und Heimatforschung am neuen Häuser- und Höfebuch. Dieses wird am Sonntag, 13. Oktober, um 10 Uhr in der Grünauer Halle präsentiert.

270 Häuser und Höfe wurden erfasst und mit mehr als 2000 Fotos illustriert. Die Herausgeber freuen sich schon auf die Vorstellung des 600 Seiten umfassenden Buches.