Hofstettner Autorin hat ihre „Glasperlenreihe“ fertiggestellt

Reichlich Fantasie, Protagonistinnen und Protagonisten mit übernatürlichen Fähigkeiten, die gegen böse Kräfte im Alltag kämpfen – dies vereint Regina Hofmann in ihren vier Fantasieromanen. Die Hörakustikerin ging ihrer Leidenschaft intensiv nach. Sie investierte in ihr Hobby, verfasste und präsentierte innerhalb von 16 Monaten die „Glasperlenreihe“ beim Novum Verlag. Lesungen sowie die Veröffentlichung einer neuer Buchreihe plant die Autorin momentan.

„Es ist wie ein Wahn, ich kann nicht aufhören, zu schreiben. Die Ideen und Geschichten entwickeln sich ganz plötzlich beim Schreiben in meinen Gedanken“, schwärmt Hofmann, die pro Woche rund 15 Stunden in die Tasten haut. Nachdem sie im letzten Jahr die Bände „Eileen“ und „Tracy“ rausgebracht hat, vervollständigte sie ihren Vierteiler mit „Mike“ und „Zusammenhalt“. Jedes Buch handelt von Charakteren, die besondere Fähigkeiten entwickeln. „‚Eileen‘ kann mit Energiewesen kommunizieren. ‚Tracy‘ ist ein bildhafte Telepathin und ‚Mike‘ ein klassischer Telepath“, verrät die Autorin. In „Zusammenhalt“ kommen die beiden Protagonistinnen sowie der Protagonist zusammen und wollen laut Hofmann gemeinsam das Böse besiegen.

„Obwohl ‚Eileen‘ und ‚Tracy‘ beste Freundinnen sind, kann man die ersten beiden Bände unabhängig voneinander lesen“, informiert sie. Das dritte und vierte Buch sollen jedoch zusammen gelesen werden. Den vollen Lesegenuss erlange man jeodoch nur, wenn man sich alle vier Teil zu Gemüte führt. „Nur so schlüpft man richtig in die Fantasiewelten der drei Wesen“, betont sie.

Die Liebe zum Schreiben nimmt bei der 54-Jährigen kein Ende, „die finanziellen Mittel jedoch schon“. Neben geplanten Lesungen ist sie gerade auf der Suche nach einem neuen Verlag. Denn bereits eine neue Buchreihe hat die Autorin auf Papier gebracht.

