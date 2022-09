Solarstrom vom Bauhof in Kirchberg

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Marktgemeinde Kirchberg errichtet heuer in Kooperation mit der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ (ENU) eine neue Photovoltaikanlage (PV-Anlage) auf den Dächern des Bauhofes.

Insgesamt soll die Modulfläche rund 690 Quadratmeter groß sein und die Gesamtleistung 152 kWp betragen. Mit dieser Menge könnten fünfzig durchschnittliche Haushalte versorgt werden. Der Solarstrom soll nicht alleine für den Bauhof genutzt werden, sondern künftig in eine Energiegemeinschaft fließen. Die PV-Anlage soll im Oktober und November installiert werden und mit Anfang Dezember in Betrieb gehen. Die Montage erfolgt durch die heimische Firma Elektro König.

Bürger investieren und leasen an Gemeinde

Das Besondere ist, dass Interessierte die Möglichkeit haben, in den Klimaschutz zu investieren. „Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde können sich finanziell an der Errichtung beteiligen und zwei, drei oder bis zu zehn Module im Gesamtwert von 3.200 Euro erwerben“, informiert Umweltgemeinderat Christian Gansch. Im Anschluss erhalten sie zehn Jahre lang eine jährliche Leasingrate samt Zinsen zurückbezahlt. Anmeldungen zur Bürgerbeteiligung werden ab Freitag, 30. September, ab 9 Uhr ausschließlich online über die Homepage www.sonnenkraftwerk-gemeinde.at/kirchberg-pielach entgegengenommen.

Bürgermeister Franz Singer ist vom Erfolg des Projektes überzeugt: „Klimaschutz bewegt uns in Kirchberg seit jeher.“ 2013 wurde die PV-Anlage am Gaisberg mit Bürgerbeteiligung errichtet. „Das war damals die größte Anlage in Niederösterreich“, führt er fort. „Nun bauen wir unser ‚Kirchberger Sonnenkraftwerk‘ weiter aus.“ Das neue Kraftwerk spart jährlich 70.000 Kilogramm CO2 ein.

Kirchberg ist als e5-Gemeinde ein Vorreiter. Aktuell sind in der Gemeinde 133 PV-Anlagen mit einer Leistung von insgesamt rund 1.300 kWp installiert. Davon befinden sich sieben Anlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden.

