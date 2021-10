Um die Bürgerkontakte noch intensiver zu gestalten und neue Wege in der digitalen Welt einzuschlagen, hält Kirchbergs Bürgermeister Franz Singer am Mittwoch, 13. Oktober, um 16 Uhr per Video einen digitalen Bürgermeister-Sprechtag über die Facebook-Seite der Gemeinde ab.

Anfragen an den Bürgermeister können bis Montag, 11. Oktober per Mail an zoechbauer.bernhard@kirchbergpielach.at oder direkt auf der Facebook-Seite an die Gemeinde Kirchberg gerichtet werden. Erbeten sind nur Fragen zum Gemeinde-Geschehen.