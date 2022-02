Rabensteiner Bankomat kommt weg: Kritik an Kundenservice

„Die Raiffeisenbank arbeitet weiterhin intensiv an der Zerstörung der Bankeninfrastruktur des ländlichen Raumes“, grollt Bürgermeister Kurt Wittmann.

„Lakonisches Schreiben“ und „fatale Entwicklung“

Mit einem „lakonischen Schreiben“ sei die Gemeinde Rabenstein informiert worden, dass die Raiffeisenbank, die vor Jahren bereits die Bankstelle im Ort geschlossen hat, jetzt auch den Bankomatstandort aufgibt.

„Offensichtlich sind der Bank die Kunden inzwischen überhaupt egal und der ländliche Raum sowieso. Hauptsache, es wird ein riesiges Gebäude auf Kosten der Kunden in St. Pölten errichtet“, kritisiert Wittmann weiter.

Die Aufgabe der Bankomatstandorte in den ländlichen Regionen bezeichnet er als „fatale Entwicklung“. „Anscheinend will man mit derartigen Aktionen die Menschen immer mehr vom Bargeld abscheiden, wogegen ich mich vehement ausspreche“, bringt es der Ortschef auf den Punkt.

Frequenz am Standort stark rückläufig

Und was sagen die Raiffeisenbank-Verantwortlichen dazu? „Der Betrieb des Bankomats in Rabenstein war nach der Schließung der Bankstelle eine Übergangslösung, die wir unseren Kunden noch bieten wollten“, sagt Peter Krall, Experte für Vertriebssteuerung & Marketing bei der Raiffeisenbank Region St. Pölten. Es hätte sich jedoch gezeigt, dass dieser Service in den umliegenden Bankstellen Kirchberg, Hofstetten und Ober-Grafendorf bestens angenommen wird und die Frequenz am Standort dadurch stark rückläufig ist. „Folglich ist dieser Schritt notwendig“, stellt er fest.

Mit Kunden, die das Gerät zur Einzahlung nutzten, seien bereits Gespräche geführt worden, die zufriedenstellende Lösungen ergaben. Ein Abbau der Bargeldversorgungsmöglichkeit in Zeiten zunehmender Karten- und Internetzahlungen bedeute aber keinen Rückzug. „Beste Beratung und Unterstützung von Vereinen und Institutionen sind für uns weiterhin selbstverständlich“, versichert Krall.

