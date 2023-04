Weinburg unter neuer Führung

Der Start in seine Zeit als Bürgermeister der Gemeinde Weinburg erfolgte für Michael Strasser (SPÖ) noch etwas holprig: Anders als prognostiziert, fiel die Wahl nicht einstimmig aus. Vier der 19 Gemeinderäte schrieben am 31. März in der geheimen Wahl nicht seinen Namen auf den Stimmzettel.

Strasser nahm sein Amt dennoch „mit Freude“ an und stellte dem Gemeinderat und den Gästen der Sitzung sein Programm für den Rest der laufenden Gemeinderatsperiode vor. „Ich bin keinem böse, wenn er mich nicht wählt“, sagte Strasser und betonte einleitend den Wert der Demokratie. Er trete in „große Fußstapfen“ und verspüre Demut und großen Respekt vor dem Amt des Bürgermeisters. „Als fünfter Bürgermeister nach 1945 möchte ich Weinburg in eine stabile, lebenswerte Zukunft führen“, kündigte er an. Pandemie und Teuerung hinterließen Wunden in der Gesellschaft. Daher wolle er den Menschen in den Vordergrund stellen und Zusammenhalt fördern. Handschlagqualität, ehrliche Kommunikation und respektvollen, wertschätzenden Umgang – in seinem Amt möchte er sich den Spruch vom „graden Michel“ zum Vorbild nehmen.

Pläne für die Zukunft

Als weitere wichtige Punkte seines Programms nannte er unter anderem den Ausbau der Freizeitangebote, „damit wir unserer Jugend eine Alternative zur virtuellen Welt bieten können“, Unterstützung der Vereine und Wirtschaftsförderung. Außerdem betonte er die Bedeutung von ADEG und Kletterhalle, die er jetzt beide als Geschäftsführer leitet. „Allerdings ohne Geschäftsführerzulage“, versicherte er. Wermutstropfen sei jedoch die unbesetzte Hausarztstelle.

In Zukunft steht laut Strasser etwa die Digitalisierung und Modernisierung der Verwaltung an, die Volksschul-Sanierung und vermutlich ein Ausbau des Kindergartens an. Außerdem will er das Fuß- und Radwegenetz weiter ausbauen. „Es bedarf sicher großer gemeinschaftlicher Anstrengungen und vieles lässt sich nicht von heute auf morgen umsetzen. Aber ich bin mir sicher, dass wir die Umsetzung quer durch alle Fraktionen schaffen, wenn wir an einem Strang ziehen“, sagte er.

Einstimmige Wahl des Vizebürgermeisters

An seiner Seite steht künftig Franz Gallhuber (SPÖ). Er wurde einstimmig gewählt. Der frühere Betriebsrat bei Constantia Teich und langjährige Pensionisten-Obmann möchte als Vizebürgermeister eine „Brücke zwischen der älteren Generation und der Gemeinde“ bilden.

Als einzige Oppositions-Mandatarin meldete sich ÖVP-Fraktionsvorsitzende Bettina Leputsch-Figl zu Wort. Ihre Partei freue sich auf den frischen Wind in Weinburg. Sie gratulierte dem neuen Team, erinnerte den Bürgermeister jedoch auch an seine Aufgabe als Kontrollorgan. „Das kann und wird nur gelingen, wenn die Zusammenarbeit funktioniert, die Ausschüsse mitanpacken, Vereinbarungen gehalten werden, Nichtöffentliches nichtöffentlich bleibt und alles andere offen kommuniziert wird“, ist sie überzeugt.

