Actionreiche Sommerferien in St. Margarethen

An sieben Freitagen in den Sommerferien bieten abwechslungsreiche Ferienprogrammpunkte in St. Margarethen keinen Platz für Langeweile bei den Kindern. Zu Beginn am 14. Juli wird es tierisch. Bei der Familie Artlieb dreht sich alles um die Alpakas. Beginn ist um 16 Uhr.

Die Möglichkeit, den Tennissport näher kennenzulernen bietet der UTC St. Margarethen am 21. Juli ab 15 Uhr. Alle Besucher bekommen die Möglichkeit, unter Anleitung Tennis auszuprobieren und erhalten Informationen zu den Vereinsaktivitäten. Hoch hinaus geht es eine Woche später am 28. Juli beim Modellflugtag des Heli-Team Pielachtal beim Modellflugplatz Eigendorf. Flugvorführung und Flugsimulator werden ab 14 Uhr durchgeführt.

Musikalisch wird es am 4. August. Der Musikverein Ober-Grafendorf/St. Margarethen lädt bei einem gemütlichen Nachmittag ins Musikheim im Gemeindezentrum ein. Dort können die Kinder viele Musikinstrumente kennenlernen und selbst kleine Instrumente basteln. Beginn ist um 15 Uhr.

Zur Schnitzeljagd lädt der Radclub URC St. Margarethen. Am 11. August müssen mit dem Rad im Gemeindegebiet bestimmte Orte angefahren werden, um wertvolle Hinweise für die Lösung der Aufgaben zu finden. Treffpunkt ist um 15 Uhr beim Funcourt am Sportplatzweg. Kameradschaftsspiele und Leben in der Feuerwehr stehen am 18. August auf dem Programm. Das Feuerwehr-Erlebnis beginnt um 16 Uhr beim Feuerwehrhaus am Florianiplatz.

„Helfen leicht gemacht“ lautet das Motto beim Programmpunkt des Roten Kreuzes am 25. August. Kennenlernen eines Rettungsautos, Anlegen eines Verbandes, Stabile Seitenlage erkunden stehen dabei auf der Ordnung. Treffpunkt ist um 15 Uhr beim Funcourt in der Sportplatzstraße.

„Dieses Jahr gibt es in St. Margarethen einen besonderen Ferienspaß. Viele Vereine und Organisationen haben ein tolles Angebot zusammengestellt. Das Programm begleitet uns an sieben Freitagen durch die Sommerferien. Ganz besonders freut mich die gute Zusammenarbeit im Vorfeld“, sagt Vizebürgermeister und Organisator Reinhard Rausch.

Die genauen Teilnahmebedingungen, Teilnehmerzahl und Hinweise finden sich auf der Homepage der Gemeinde und dem Flyer.