Ferienspiel-Premiere für Weinburg

Eine Premiere feiert in Weinburg das Ferienspiel. „Seit Monaten wird fleißig geplant“, verrät Vizebürgermeister Michael Strasser. Eins steht bereits fest: Es wird für alle Altersklassen ein tolles buntes Programm angeboten.

Zahlreiche Vereine und Privatpersonen machen mit, der Weinburger Elternverein unterstützt tatkräftig bei der der Umsetzung. Das Programm ist mannigfaltig und reicht vom Blütensirupherstellen bis zur Kinderolympiade.

Klettern in der Kerscharnhalle steht ebenso am Programm wie eine digitale Schnitzeljagd mit dem „Streetwork Pielachtal“. Ein Zeltlager mit den Naturfreunden, Melken am Bauernhof und Action mit der Feuerwehr sorgen für Abwechslung. Genau Details erfahren Eltern auf der Gemeinde.

