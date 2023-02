Frankenfels: Flucht im Fokus auf der Weißenburg

Ohne Unterbrechung seit 1989 veranstaltet Bernhard Gamsjäger die Burggespräche auf der Weißenburg. Heuer hat er aber etwas vor, das es noch nie zuvor gegeben hat: Unter dem Titel „Entwurzelt und vertrieben“ erwartet die Besucherinnen und Besucher eine Lese-, Gesprächs-, und Musikperformance.

Im Fokus stehen die Geschichten von zwei Kindern, die im Krieg aufgewachsen sind. Wolfgang Haydn erzählt in seinem Roman „Edelbach“ die Geschichte von Marie. Die Siebenjährige musste 1938 mit ihren Eltern und Geschwistern ihren Heimatort Edelbach verlassen, weil dort ein Truppenübungsplatz errichtet wurde.

Thomas Obručas „Ahmiči“ berichtet über den 13-jährigen Adnan. Er überlebte als einziger in seiner Familie 1993 das Massaker von Ahmiči in Bosnien. Beide Bücher erzählen aus dem echten Leben, Obruča wirkte an der Aufklärung des Massakers mit und Haydns Geschichte fußt auf der Biographie seiner Mutter.

Musik, Tonaufnahmen und Lesung

Zwischen den Lesungen werden vorher aufgenommene Aufnahmen mit von Kindern eingesprochenen Passagen abgespielt und Musiker Franz Gerstl untermalt dazu passend mit dem Akkordeon. Die Moderation übernimmt Philipp Lininger.

Gamsjäger war bereits letztes Jahr mit den beiden im Gespräch, ob sie sich nicht so eine Veranstaltung vorstellen können. Durch den Krieg in der Ukraine hat das Thema Flucht und Krieg noch an Brisanz gewonnen: „Das passt jetzt sehr gut.“ Das Burggespräch 2023 findet am Samstag, 9. September, statt. Gamsjäger rechnet wieder mit gutem Besuch.

