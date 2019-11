Sie ergattern Stockerlplätze im ganzen Land, touren durch Deutschland und sind selbst in Ungarn bekannt: Am elterlichen Bauernhof von Michael Gonaus aus Schwarzenbach leben drei international gekrönte Champions – seine Hunde Joe, Dora und Jess.

Ersterer ist ein Border Collie, Zweitere eine Hannoversche Schweißhündin und bei der langohrigen Jess handelt es sich um einen Black and Tan Coonhound. Die Liste ihrer Titel ist lang. Österreichischer, deutscher oder ungarischer Jugendchampion dürfen sie sich etwa nennen, Europa- oder Alpensieger. Unter anderem werden Körperbau, Wesen und Gangweite von Zuchtrichtern bewertet.

FCI Kennel Pielachtal

An die 40 Auszeichnungen hat allein Coonhound-Hündin Jess: „Erst Anfang Oktober ist sie zum ungarischen Champion gekürt worden“, erzählt Michael Gonaus. „Preisgeld gibt es leider keines“, lacht der Schwarzenbacher, „im Gegenteil, je öfter so ein Hund gewinnt, desto teurer wird er“.

Schon als Zweijähriger konnte Michael Gonaus zwanzig Hunderassen auswendig. Heute reihen sich über 100 Fachbücher in seinen Regalen aneinander. Er besucht Schulungen, absolvierte eine Hütehunde-Ausbildung und war als Diensthundeführer tätig. Mittlerweile hat Michael Gonaus den „FCI Kennel Pielachtal“ gegründet – die erste und einzige Zuchtstätte für American Black and Tan Coonhounds in Österreich. Vor allem auf diese Rasse will er sich fokussieren: „Ich möchte sie in Europa fördern“. Geld, Zeit, Tränen, Blut und Schweiß investiere er in seine Hunde, sagt der Schwarzenbacher. Neben Zucht und Ausstellungen trainiert der 23-Jährige seine Tiere auch in jagdlicher Arbeit.

Rückschläge sieht der Schwarzenbacher als Chance: „Entweder ich siege oder ich lerne.“ Ohne die Unterstützung seiner Familie ginge das alles nicht, betont er. Schwester Julia ist bei jeder Ausstellung dabei. Hunde, sagt Michael Gonaus, faszinieren ihn vor allem aus einem Grund: „Weil sie für dich da sind, ohne dich jemals in Frage zu stellen“. Das sei auch der Grund, weshalb er züchte: „Ich will anderen diese Faszination weitergeben.“ Im Frühling geht es mit Champion Jess nach Deutschland – dort wird ein Zuchtrüde besucht. „Meinen Jahresurlaub verbringe ich dann mit den Welpen“, lacht Michael Gonaus. Vielleicht mit vielen: Häufig bringen Coonhound-Damen nämlich gleich 19 Nachkommen auf einmal zur Welt.