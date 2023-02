Epoxidharz floss in die Pielach

Schadstoffeinsatz am Dienstagabend in Ober-Grafendorf: Die Pielach war verunreinigt, weil es bei Constantia Teich zu einem Chemieunfall gekommen ist. Das Unternehmen bestätigte den Vorfall.

Laut Exekutive handelte es sich um ein unglückliches Missgeschick und nicht um vorsätzliches Handeln. Ein Lackbehälter war beim Transport aufgrund einer Bodenunebenheit gekippt und stürzte zu Boden. Ein Teil davon floss aus, auch in einen Kanal. Von dort gelangte das Epoxidharz in den Werksbach und in weiterer Folge in die Pielach.

Firmenmitarbeiter als auch die Feuerwehren Weinburg und Ober-Grafendorf waren umgehend um Schadensbegrenzung bemüht. Im Bereich des Schachts kamen Bindemittel zum Einsatz, damit nicht noch mehr vom Lack hineinfließen konnte. Aufgrund der starken Strömung der Pielach war die Errichtung von Ölsperren jedoch nicht möglich.

Auch die Gewässeraufsicht wurde hinzugezogen. Ein Experte stellte keine größere Gefahr für den Fischbestand oder die Wasserqualität fest.

Der Artikel wird laufend ergänzt.

