Pielachtaler Bäume sind für’s Fest und für die Wirtschaft gut

Dass der Kauf eines Christbaumes in der Region die heimische Wertschöpfung fördert, steht für Franz Raith, Obmann der ARGE NÖ Christbaum- und Schmuckreisigproduzenten, fest. Jährlich können niederösterreichweit rund 1.000 Personen bei der Ernte und beim Verkauf beschäftigt werden.

Auch im Pielachtal holen sich viele Menschen gerne einen Baum aus der Region. Die Gutsverwaltung Fridau verkauft ihre Bäume an fünf Ständen mit jeweils einem Verkäufer. Auch im Lager und für den Versand der Bäume brauchen sie Mitarbeiter. Insgesamt beschäftigt Ludovico Tacoli 18 Personen im Advent.

„Es wird schwieriger, Leute zu finden. Aber wir machen das schon seit 30 Jahren und können auf einen guten Mitarbeiterstamm zurückgreifen“, so Tacoli.

Die Bezahlung der Mitarbeiter basiert auf dem Kollektivvertrag der Handelsangestellten. „Für die Mitarbeiter geht es bei dem Job aber um mehr – die leuchtenden Kinderaugen, wenn sie den perfekten Baum gefunden haben, sind das Schönste daran.“

Bereits zum dritten Mal führt die Gutsverwaltung Friedau ein Christbaum-Projekt mit der VinziRast durch. Die Wiener Obdachloseneinrichtung bekommt Bäume gespendet, die deren Gäste verkaufen können, um Geld zu verdienen.

Die Pfarre Grünau verkauft heuer auch wieder Christbäume. Hier stammen die Bäume aus dem Wald rund um die Kirche. Der Verkauf wird von Ehrenamtlichen durchgeführt.

Am vierten Adventsamstag findet am Rabensteiner Sportplatz der Christbaumverkauf statt. Organisiert wird dieser vom örtlichen Bauernbund, der die Bäume kauft. Gewachsen sind diese am Jauerling. „Beim Verkauf helfen alle zusammen. Es gibt auch einen Fleisch- und Keksverkauf und in der Kantine wird Tee ausgeschenkt“, sagt Stefan Sommerauer. Die Einnahmen vom Christbaumverkauf sind eine wesentliche Fixsumme für den Bauernbund.

Preise bleiben trotz Teuerung stabil

Auch, wenn viele Produkte im letzten Jahr teuer geworden sind, können Christbaumkäufer aufatmen. Ludovico Tacoli bestätigt, dass die Gutsverwaltung Friedau die Preise nicht erhöhen wird.

Auch die Pfarre Grünau wird in etwa die selben Preise verrechnen wie im Vorjahr, sagt Pastoralassistentin Andrea Stuphann. In Rabenstein werden die Preise laut Stefan Sommerauer höchstens geringfügig angehoben.

Ernte nach der alten Tradition

Viele Christbaumproduzenten, darunter auch Ludovico Tacoli, halten an alten Bauerntraditionen fest. Auch, was den Erntezeitpunkt betrifft. Ideal sind hierfür die fünf Tage vor dem elften Vollmond des Jahres.

Bäume, die in diesem Zeitraum geerntet werden, sollen ihre Nadeln länger behalten. Tacoli ist überzeugt von der Wirksamkeit: „Sonst könnte ich ja auch keine Nadelgarantie geben!“

