Rudolf, der Wettermann aus dem Pielachtal

Wer wissen möchte, wie einst das Wetter in Kirchberg war oder was sich in der Gemeinde in den vergangenen Jahrzehnten zugetragen hat, der sollte sich an Rudolf Puhrer wenden. Der mittlerweile über 80-jährige Kirchberger hat alles akribisch aufgezeichnet.

Seit über dreißig Jahren trägt in seinen Jahreskalendern die wichtigsten Wetterdaten und alle prägenden Tagesabläufe ein. „Ob sonnig oder bewölkt, ob es regnet, schneit oder nebelig ist - ich schreibe alles auf. Die Tagestemperaturen trage ich täglich in den Kalender ein“, sagt Rudi Purer.

Mit den Eintragungen habe ich begonnen, weil wir uns an eine Begebenheit nicht mehr genau erinnern konnten.“ Rudolf puhrer Pensionist

Doch nicht nur die meteorologische Chronik hat es ihm angetan, auch die Geschichte, insbesondere Familienereignisse. So hält er auch Spaziergänge, Wanderungen oder Radtouren schriftlich fest. „Mit den Eintragungen habe ich damals begonnen, weil wir uns einmal an eine Begebenheit nicht mehr genau erinnern konnten. Seither kann das nicht mehr passieren“, lacht Rudi Purer.

Natürlich werden auch die regelmäßigen Radtouren mit Gattin Anni und dem E-Bike in das Traisental nach Wilhelmsburg festgehalten, wo die Einkehr bei Tochter Bibiana Holland im Café „Cup Bibino“ ein Pflichttermin ist. Ein Leben lang ist Rudolf Purer auch mit dem Sportclub Kirchberg (SCK) verbunden. Ob in seiner aktiven Zeit als Mittelfeldspieler, zehn Jahre lang als Jugendleiter und dann zwölf Jahre als Sektionsleiter.

Stolz auf Rad fahrende Holland-Enkerl

Seit seiner Pensionierung im April 2001 schreibt der Pensionist alle Ergebnisse des SCK im Kalender auf; am liebsten natürlich die Siege. Stolz ist er auch auf seine Enkelkinder Michael und Cornelia Holland. Die in der Mountainbike- und Rennradszene bekannten Rad-Asse konnten schon viele Erfolge feiern und Staatsmeistertitel erreichen.

Opa Rudi Purer hat sie zu zahlreichen Rennen begleitet und angefeuert; und - wie könnte es anders sein - er hält alle ihre Rad-Wettkämpfe und Erfolge in Wort und Bild in einer eigenen Broschüre fest. Ein wichtiger Eintrag der letzten Tage in seinem Kalender lautet: Besuch des NÖN-Redakteurs im Hause Purer.

