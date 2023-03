Musik und Kabarett in Kirchberg

Die sechs Herren bieten Musik und Kabarett im Stil der bekannten „Comedian Harmonists“. Sie singen, tönen, trällern, flöten, schmettern, quietschen oder jubilieren und klingen dabei wahlweise wie ein perfekt harmonisierendes Männergesangsensemble oder wie eine Kindergarten-Gruppe mit Zucker-Überdosis.

Der Kulturwerkstatt Kirchberg ist es damit gelungen, eine weitere tolle Veranstaltung in der Gemeinde zu organisieren. „Die Lieder der Musikgruppe sprühen nur so von Humor und sind dabei erfrischend wie eine Kneipp-Kur in der Pielach“, berichtet Severin Zöchbauer.

Das Konzert in der Pielachtalhalle beginnt um 19.30 Uhr. Karten sind über Ö-Ticket im Vorverkauf (20 Euro) und dann an der Abendkasse in der Kirchberghalle (25 Euro) erhältlich.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.