Eine ganze Gruppe im Rabensteiner Kindergarten ist derzeit in Quarantäne. Das sorgt für Aufruhr unter vielen Eltern. "Bei mir lief das Telefon heiß", erzählt Klaus Reitbauer. Viele wollten wissen, was los sei, nachdem er dazu auf der Online-Plattform "Rabenstein live" Stellung bezog. Seine fünfjährige Tochter besucht diese Kindergartengruppe.

Via Anruf der Bezirkshauptmannschaft (BH) erfuhr Reitbauer Mitte letzter Woche, dass seine Tochter als "K2-Kontaktperson" eingestuft sei. Sie durfte weiter den Kindergarten besuchen. Am Freitag dann der nächste Anruf der Behörde. Das Mädchen gelte nun als "K1-Kontaktperson" und sei somit - wie alle anderen dieser Gruppe samt Betreuerin - unter Quarantäne gestellt.

Bürgermeister Kurt Wittmann bestätigt auf NÖN-Anfrage, dass ein Kind im Rabensteiner Kindergarten Corona positiv getestet worden sei. Die Eltern des betroffenen Kindes hätten absolut vorbildlich reagiert und dies sofort der Kindergartenleitung bekannt gegeben; diese wiederum hätte sofort die Behörde in Kenntnis gesetzt. "Ich bin froh, dass hier die Abläufe so reibungslos funktioniert haben", sagt der Ortschef. Sicherheit aller stünde an oberster Stelle.

Reitbauer meint zwar auch, dass man "natürlich im Kindergarten sehr bemüht sei, alle zu schützen", den Informationsfluss hält er jedoch für ausbaufähig. "Bei jeder anderen Krankheit wie Mumps, Scharlach oder auch Läusen hängt ein Informationszettel am Eingang. Das sollte es doch gerade bei einem Corona-Verdachtsfall ebenso geben", meint er. Information hätte es lediglich von der Bezirkshauptmannschaft, aber nicht vom Landeskindergarten oder auch der Gemeinde gegeben. Offizielle Vorgangsweise ist aber so, dass zuerst stets die Eltern und erst im Anschluss das Kindergartenpersonal von der BH informiert wird.

Er ist auf jeden Fall sehr erleichtert, dass seine Tochter dennoch ein negatives PCR-Test-Ergebnis aufweist. Doch das hilft der Kleinen nichts: Sie muss in Quarantäne bleiben. "Das ist sehr natürlich schade. Wir haben keinen Garten, nur eine Terrasse. Jetzt werden wir sie eben zu Hause die ganze Zeit bei Laune halten", sagt Reitbauer. Neben der Berufstätigkeit sei dies natürlich eine gewisse Herausforderung.

Übrigens: Mit Stand Freitag waren 21 Personen in Rabenstein Covid-19-positiv getestet.