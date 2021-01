Ein schwieriges Jahr für Hotels, Gastronomie und Tourismusbetriebe ist vorüber. Heuer hofft man wieder auf Steigerungen. Mit der Umsetzung von mehreren Tourismus-Projekten und den zahlreichen Erlebnis- und „Natur Pur“-Angeboten in der Region blicken Touristiker nun mit Optimismus in die Zukunft.

Das gesamte Mostviertel musste bei den Nächtigungen von Jänner bis Oktober 2020 gegenüber dem Vorjahr ein Minus von 30,8 Prozent verzeichnen – Grund dafür soll die Corona-Pandemie sein. Im Dirndltal betrug das Minus 22,5 Prozent. Bemerkenswert ist, dass sich Schwarzenbach als einzige Gemeinde im Tal mit einem Plus von fast 74 Prozent auf 3.000 Gästenächtigungen steigern konnte. Dazu beigetragen haben auch die neuen Waldurlaub-Angebote von Isbary Bioland.

Für das neue Jahr ist Tourismusobmann Gerhard Hackner optimistisch eingestellt: „Ich bin überzeugt, dass wir ab dem Frühjahr des neuen Jahres eine starke Aufwärtsentwicklung haben. Unser Dirndltal kann mit den vielen „Natur Pur“- und Erlebnis-Angeboten sowie mit bester Luftgüte und der herrlichen Kulturlandschaft beim Ausflugs- und auch beim Nächtigungstourismus punkten“.

„Ich bin überzeugt, dass wir ab dem Frühjahr des neuen Jahres eine starke Aufwärtsentwicklung haben"

Abstandhalten ist auf unserem 500 Kilometer langen Wanderwegenetz, am Pilgerweg (82 km), am Pielachtaler Rundwanderweg (115 km), bei den Bergtouren auf den Kaiserkogel, Geisbühel, Hohenstein, Eisenstein und Grüntalkogel und zu den Almen Eibeck und Geissenberg kein Problem. Im Zuge von Förderprojekten wurden in Kooperation mit Mostviertel Tourismus der Pielachtalradweg (57 km) und die Bikerrouten im Tal neu beschildert. In der Umsetzungsphase ist momentan die Attraktivierung des Pielachtaler Pilgerweges von St. Pölten durch das Dirndltal nach Mariazell (82 km).

Mit den NÖ Bahnen werden Angebote für Tagesausflüge in die Gemeinden an der Mariazellerbahn erstellt. Je nachdem wie die Pandemie verläuft, möchte man bis Ende Jänner Entscheidungen treffen, ob die „Dirndlblüten-Wanderungen“ im März und das „Schmalspurfestival Mariazellerbahn“ im Juni dieses Jahres stattfinden werden.