Veranstaltungen im Pielachtal: „Öffnung ist überfällig“

Ein Konzert besuchen. Bei einem Kabarett herzhaft lachen oder auf einem Kirtag flanieren - das vermissen schon viele Pielachtaler.

Mit den Öffnungsschritten am 5. März kann das Kulturleben und festliche Brauchtum im Pielachtal wieder erwachen. In den großen Veranstaltungszentren im Tal sind schon erste Events angemeldet.

„Wir starten gleich voll durch“, informiert der Ober-Grafendorfer Bürgermeister Rainer Handlfinger. Denn in der Pielachtalhalle in Ober-Grafendorf macht Kabarettist Alex Kristan bereits am 5. März den Auftakt. Weiter geht es am 9. März mit seinem Genre-Kollegen Klaus Eckel und am 10. März unterhält Louis aus Südtirol.

Im BGZ Hofstetten-Grünau lädt die Landjugend Hofstetten zum Theater. Die Vorführungen finden am 22. und 23. April und 29., 30 April sowie am 1. Mai statt. Am Programm steht das Stück „Charly´s Tante“. „Wenn es jetzt wieder losgeht, ist aber wichtig, dass die Leute impfen gehen“, meint Ortchef Arthur Rasch, dass man so die Pandemie am besten in den Griff bekäme.

Letzte Vorbereitungen laufen im GuK in Rabenstein . „Diese Öffnung ist längst überfällig. Immerhin hat jeder die Möglichkeit, sich und seine Mitmenschen zu schützen“, plädiert Bürgermeister Kurt Wittmann. Am Sonntag, 3. April, findet im GuK das „Natur im Garten“ - ORF Radio NÖ Frühschoppen statt. Weitere Kulturveranstaltungen organisiere die Gemeinde im Moment.

Auftakt mit dem Veranstaltungsreigen in Kirchberg ist mit dem Konzert der Wiener Sängerknaben am 26. März in der Kirchberghalle . Das nächste Ereignis ist dann der Palmkirtag am Schlossvorplatz am 3. April, gefolgt vom Feuerwehrball am 23. April in der Kirchberghalle.

Einen Regionstag gibt es am 21. April im Betriebszentrum Laubenbachmühle und am 30. April lädt der Heimat- und Trachtenverein zum Maibaumsteigen nach Frankenfels .

Der Höhepunkt im Tal wird der große Pielachtaler Dirndlkirtag am 24. und 24. September in Rabenstein. Zahlreiche Aussteller locken mit Kulinarischem und Handwerklichem rund um die Dirndl. Ein Bühnenprogramm mit Live-Musik sorgt an beiden Tagen für gute Stimmung. Für ein unterhaltsames Kinderprogramm ist gesorgt.

Damit aber noch nicht genug: Die „Dirndltaler Erlebniswochen“ finden erstmals im Einklang mit dem Dirndlkirtag statt. „Die Besucher können sich damit auf einen ganzen Monat im Zeichen der Dirndl freuen und mit dem abwechslungsreichen Erlebniswochen-Programm dem Dirndlkirtag als feierlichen Höhepunkt entgegenfiebern“, sagt Kurt Wittmann, Obmann der Regionalplanungsgemeinschaft Pielachtal.

