Auch wenn die Corona-Ampel im Bezirk momentan „Grün“ zeigt, bedeuten die Maskenpflicht und die Zehn-Personen-Regelung wieder Verluste für die Wirte. „In der letzten Woche habe ich bemerkt, dass aufgrund der neuen Regelungen viel weniger Leute kommen. Einige haben sich sogar schon verabschiedet, denn sie kommen erst wieder, wenn das Ganze vorbei ist“, erzählt Renate Heiß vom Kulturcafé St. Margarethen.

Viele Gastrononomen dachten, sie erholen sich im Herbst von den Einbußen im Frühjahr. Jedoch haben sie im Moment Absagen ohne Ende. Alle größeren Hochzeiten und Feierlichkeiten dürfen nicht stattfinden. „Es ist nicht erlaubt, mehr als zehn Personen von der gleichen Gruppe anzunehmen. An diese Regelung halten wir uns sehr streng. Bei Vergehen gibt es ja auch Strafen“, erzählt die Kirchberger Gastwirtin Sonja Kalteis.

„Leute haben mehr Angst vor Ansteckung“

„Außerdem haben die Leute wieder mehr Angst vor einer Ansteckung“, schildert Andreas Halbmaier, Wirt in der Pielachtalhalle. „Kürzlich haben wir zwei Veranstaltungen unter der Einhaltung der Corona-Regelungen durchführen können. Die Leute waren vorsichtiger: Sie sind direkt in den Saal rein und nachher gleich wieder raus.“ Auch für die Angestellten in der Gastronomie bedeuten die Regelungen verheerende Folgen. „Wir hätten geplant, dass unser Personal mit 1. Oktober wieder 40 Stunden arbeiten wird. Aber wir wissen jetzt schon, dass wir unsere Angestellten nicht für so viele Wochenstunden brauchen“, führt Wirtin Hannelore Planer vom Gasthaus Planer in St. Margarethen aus. Wenn die Corona-Ampel „Orange“ anzeigt, müssen die Wirte zusätzlich eine Gästeliste führen. „Ich denke aber, dass viele Gäste ihre Daten nicht angeben wollen und deshalb nicht kommen werden“, meint Renate Heiß.