Mindestabstand, Kundenbeschränkungen, Masken, Desinfektionsmittel: Unter Einhaltung strenger Auflagen durften mit 14. April Geschäfte verschiedener Branchen mit einer Fläche unter 400 Quadratmeter wieder öffnen. Über die Erlaubnis sind befragte Wirtschaftstreibende aus dem Pielachtal erleichtert.

„Die Schließung bedeutete für mich eine 80-prozentige Einbuße“, weist Edith Völk hin. Sie führt seit 1984 ein Blumengeschäft in Ober-Grafendorf, beschäftigt ist weiters eine Teilzeitkraft. Mit einem Bestellservice hat sie versucht, die letzten Wochen durchzutauchen. Einiges zu tun war auch bei der Bepflanzung von Grabschalen für den Friedhof.

„Ich bin meinen Stammkunden dankbar, die mich in dieser Zeit nicht hängen lassen“, sagt Edith Völk. Maximal zwei Personen dürfen nun gleichzeitig in ihr Geschäft. Ihren Mund-Nasenschutz, der ab dieser Woche verpflichtend ist, hat sie selbst genäht. Ein jahrzehntelanger Lieferant aus Holland bringt wieder frische Ware. Ihr Sortiment ist zudem österreichisch und regional angelegt. Nelken und Rosen kommen aus dem Bezirk, Gemüsepflanzen bezieht sie aus einer Gärtnerei in Hofstetten.

Dort wurde die Sperre im „Dirndleck“ von Gabi Stiefsohn und ihren Töchtern Theresa sowie Anna unter anderem zum Nähen genutzt: Gewand plus passenden Mund-Nasenschutz. „Für die Masken bestand eine große Bestell-Nachfrage und wir haben welche auf Vorrat, die jetzt im Geschäft gekauft werden können“, berichtet Anna Stiefsohn. Um online ebenso präsent zu sein, wurde eine Gutschein-Aktion für Ostergeschenke in die Wege geleitet. Eingetroffen sind bereits auch neue Kollektionen.

„Sehr froh“, dass sie ihren Laden mit Festtagskerzen für besondere Anlässe, Geschenkartikeln aus Glas und Keramik, Wolle und Nähzubehör wieder in Betrieb nehmen kann, ist gleichfalls Martina Putzenlechner aus Frankenfels.