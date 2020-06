Während der letzten Wochen war coronabedingt Schluss mit den sonst üblichen Hausbesuchen zu Jubiläen seitens der Pielachtaler Gemeinden. In manchen Orten ist diese Tradition jedoch schon länger nicht mehr üblich. Andere stellen nun um:

In Kirchberg wird die jahrzehntelange Tradition, dass die Gemeinde Geburtstags- und Hochzeitsjubilaren zuhause gratuliert, nun fallen gelassen. Der Gemeinderat fasste den Beschluss, die Jubilare stattdessen künftig vier Mal im Jahr zu einer gemeinsamen Gratulationsfeier einzuladen.

Marlene Groihofer Von Jubilaren und Gratulanten

Bürgermeister Franz Singer führte aus: „Jubilare mit Hauptwohnsitz werden vierteljährlich eingeladen und können eine Begleitperson mitbringen. Die Gratulation erfolgt durch den Bürgermeister und die Fraktionsobleute. Auch Vereine sollten dabei ihren Mitgliedern zu runden Geburtstagstagen oder Jubelanlässen gratulieren können.“ Vizebürgermeister Severin Zöchbauer betonte, dass es sich jährlich um rund einhundert Gratulationen handle. Geschäftsführende Gemeinderätin Judith Gerstl: „Für ältere Leute bedeuten Hausbesuche oftmals eine große Aufregung. Das kann künftig vermieden werden.“ FPÖ-Gemeinderat Willi Weinmeier wendete ein, dass, jedoch auf ältere Leute, die nicht mehr so mobil seien, nicht vergessen werden dürfe. In solchen Fällen werde man auf Wunsch einen Hausbesuch machen, so Franz Singer.

„Für ältere Leute bedeuten Hausbesuche oftmals eine große Aufregung. Das kann künftig vermieden werden.“

SPÖ-Geschäftsführender Gemeinderat Josef Keil betonte, dass gemeinsame Feiern nicht nur in der Kirchberghalle, sondern auch bei den Wirten abgehalten werden mögen. Der Antrag wurde mit Stimmenmehrheit vom Gemeinderat angenommen. Eine Gegenstimme gab es von ÖVP-Gemeinderat Herbert Gödel: „Die Hausbesuche sind von den Jubilaren immer sehr gut angenommen und geschätzt worden. Die Leute haben sich gefreut und man konnte persönliche Gespräche führen, was in Zukunft bei vielen Teilnehmern nicht mehr möglich ist.“ Eine Stimmenthaltung gab es von ÖVP-Gemeinderat Gerald Pottendorfer. Was in Kirchberg nun neu ist, wird andernorts schon länger so gehandhabt: In Hofstetten-Grünau hätten sich Gemeinschaftsfeiern anstatt der Einzelbesuche bewährt, so Ortschef Arthur Rasch: „Wer nicht mobil ist, den holen wir ab und bringen die Person nach dem Gasthausbesuch wieder nach Hause. Die Pensionisten haben keinen Stress mit einem Besuch zu Hause, sondern einen gemütlichen Tag, bei dem sie mit ihresgleichen zusammenkommen. Sie sind mit dem System sehr zufrieden.“

Seit 2019 lädt die Gemeinde Frankenfels einmal im Quartal Jubilare zum Essen ins Gasthaus ein. Als Geschenk werden Frankentaler übergeben. Grund für die Änderung: „Es ist praktikabler durchzuführen“, sagt Bürgermeister Heinrich Putzenlechner. „Gut angenommen“ werde die „schöne Feier mit familiärem Kreis“, zu der die Jubilare eine Begleitperson mitbringen dürfen. Mit eingebunden sind Vereine, die ebenfalls ihre Glückwünsche überbringen.

In Loich stellt sich üblicherweise Bürgermeister Anton Grubner bei den Jubilaren ein, wegen der Coronakrise wurden die Besuche ausgesetzt und brieflich gratuliert. Künftig ist geplant, im Gemeindeamt eine gemeinsame Feier zu machen. In Schwarzenbach setzt man nach wie vor auf persönliche Glückwünsche zu Geburtstagen ab dem 80. Lebensjahr oder zu Ehejubiläen. Während der strengen Covid-19-Ausgangsbeschränkungen gab es zufälligerweise keine derartigen Termine. Nach den Lockerungen wurde bereits zu Wiegenfesten, darunter ein 95er, gratuliert. „Mit Sicherheitsabstand“, betont Bürgermeister Andreas Ganaus.

Corona führt zu Sammeleinladungen

In St. Margarethen will Bürgermeisterin Brigitte Thallauer den Herbst abwarten: „Wir werden schauen, wie sich die Maßnahmen entwickeln. Angedacht wäre ausnahmsweise eine Feier im größeren Rahmen im Gasthaus. Dann aber soll weiterhin mit nicht mehr als zwanzig Personen gefeiert werden. Ich finde das persönlicher und angenehmer.“ In Ober-Grafendorf werden derzeit ebenfalls keine Hausbesuche durchgeführt, „da wir hauptsächlich älteren Personen gratulieren würden“, so Vizebürgermeisterin Andrea Kotmiller. „Aber geplant ist, sobald es wieder möglich ist, die Besuche fortzuführen.“

Weinburg wird die durch Corona nicht möglichen Gratulationen gesammelt im Lokal nachholen. „Dann möchte ich wieder zu den Besuchen übergehen“, so Bürgermeister Kalteis, „das ist natürlich aufwendig, aber ich kann die Zeit dazu aufbringen und der persönliche Kontakt ist mir wichtig.“ In Rabenstein wolle man die durch Corona nicht möglichen Besuche ebenso „gesammelt nachholen“, so Ortschef Kurt Wittmann. Künftig sei er für eine flexible Lösung. „Manche möchten besucht werden, andere nicht. Ob daheim oder anderswo, die Jubilare sollen im Zentrum stehen.“