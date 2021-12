Pielachtal: Impfquote klafft weit auseinander

69,64 Prozent aller Pielachtaler sind zwei Mal gegen Covid geimpft (Stand: Montag, 6. Dezember). Das ist der Durchschnitt, die Zahlen in den Gemeinden liegen weit auseinander.

Mit Abstand am meisten St. Margarethner haben sich bisher Impfungen geholt, ganze 75,99 Prozent zum ersten, 71,25 Prozent zum zweiten und 34,78 Prozent zum dritten Mal. „Wir sind im gelobten Land“, jubelt Bürgermeisterin Brigitte Thallauer. Die Gemeinde hätte sich von Anfang an engagiert, etwa ältere Personen zur Impfung gebracht oder den Impfbus in die Gemeinde bestellt. Allerdings seien die Angebote langsam ausgereizt und es werde immer schwieriger, die Leute weiter zu vermitteln. „Vor allem, wenn jetzt die Kinder dazukommen“, sagt Thallauer.

Impflotterie in Weinburg

Weit abgeschlagen liegt Schwarzenbach mit 59,84 Prozent Erstimpfungen, 55,32 Zweit- und nur 14,89 Drittimpfungen, aktuell das Schlusslicht im ganzen Tal.

Nicht viel besser steht Loich mit nur 59,38 Prozent Zweitimpfungen da. Bürgermeister Anton Grubner appelliert noch einmal an die Bevölkerung, sich doch immunisieren zu lassen. Da sind sich alle Bürgermeister einig. Weinburg geht einen Schritt weiter mit einer Impflotterie. Die läuft allerdings wohl noch zu kurz, um die 67,45 Prozent Zweitstiche zu erklären. Mit dieser Quote landet die Gemeinde am dritten Platz im Tal.

Im Durchschnitt besser als Bezirk St. Pölten

Mit 69,70 Prozent leben in Ober-Grafendorf die zweitmeisten Zweitgeimpften. Bürgermeister Rainer Handlfinger hat keine Erklärung für die Impfbereitschaft parat. Er betont nur, so wichtig das Impfen sei, es müsse auf Freiwilligkeit basieren.

Insgesamt steigt die Impfbereitschaft aber stetig an: In nur vier Tagen, von 2. bis 6. Dezember, hat sich die durchschnittliche Quote um vier Prozent erhöht. Und das Pielachtal liegt über dem Durchschnitt von 68,8 Prozent im Bezirk St. Pölten.

Immer mehr Erstimpfungen

Dazu tragen Impfaktionen bei wie der Impfbus, der beispielsweise in Frankenfels schon zum zweiten Mal Halt machte. „Besonders erfreulich ist, dass davon ein Drittel Erstimpfungen waren“ so Bürgermeister Herbert Winter.

Auch in Kirchberg berichtet Arzt Clemens Willmann von immer mehr Erststichen. Bürgermeister Franz Singer wisse zwar, die Situation ist nicht leicht, aber er möchte als Bürgermeister vermittelnd wirken. Da stimmt ihm Rabensteins Bürgermeister Kurt Wittmann zu und appelliert: „Nutzen wir die Weihnachtszeit dazu in Ruhe nachzudenken, welcher Weg der Gescheitere ist, der des Streits, Misstrauens und Beschimpfungen, oder der Weg der Gemeinsamkeit der gegenseitigen Wertschätzung und des Vertrauens.“

Kündigungen stehen bei Impfplicht im Raum

Besonders wichtig: Die Impfungen in den Sozial- und Betreuungseinrichtungen. Am Antlashof in Hofstetten-Grünau freut sich Chef Roland Hammerschmid zwar über eine hohe Durchimpfungsrate, jedoch liegt sie nicht bei 100 Prozent unter den Mitarbeitenden. „Ich befürchte, dass wir uns mit der Impfpflicht von Personal trennen müssen“, bedauert er.

Ebenso im Pflegewohnhaus Casa Kirchberg/Rabenstein sind sowohl die Mitarbeiter als auch die Bewohner großteils geimpft. Trotzdem ist das Leben durch den Lockdown eingeschränkt. So gibt es weniger Freiwillige und nicht so viele Besucher. Dafür bekommen die Bewohner ein Tablet zur Verfügung gestellt. Mit jenem können sie mit ihren Lieben Videochatten.