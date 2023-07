Gemeinde Weinburg am Weg zum neuen Auftritt

Aktuell verwendet die Gemeinde Weinburg alleine beim Gemeinde-Logo viele verschieden Farbvarianten. Dass der visuelle Auftritt der Gemeinde auf deren Medien, von der Gemeindezeitung über Broschüren, Briefpapier, und Landkarten bis hin zur Homepage, nicht einheitlich ist, soll geändert werden. „Wir sind eine moderne, lebenswerte Gemeinde - das soll auch durch einen einheitlichen visuellen Auftritt nach innen und außen sichtbar sein“, sagt Bürgermeister Michael Strasser.

Zwei Agenturen waren kürzlich eingeladen, ihre Ideen für ein neues Corporate Design für Weinburg zu präsentieren. In einem Hearing wurde die Agentur textART unter Sandra Gruberbauer aus Wilhelmsburg ausgewählt. Sie betreut bereits die Kleinregion Traisen-Gölsental und einige Gemeinden sowie Firmen vor allem auch im Printbereich. Gruberbauer hat für dieses Projekt zwei Kollegen mit an Bord geholt, gemeinsam haben sie sehr viel Erfahrung in der Gemeindebetreuung vorzuweisen. Matthias Steinperl ist Mastermind hinter der Marke „Wümschburg“ und zahlreichen anderen „Projekten mit Augenzwinkern“, wie er selbst gerne sagt. Bernd Tenner hat ebenfalls bereits einige Gemeindeprojekte erarbeitet, zuletzt Hafnerbach.

Die Arbeitsgruppe „neuer Gemeindeauftritt“ lud zum Hearing. Foto: Gemeinde WeinburgLeine

„Gemeinsam können wir für die Gemeinde Weinburg ein perfektes Gesamtpaket bieten. Wir freuen uns, dass unsere Idee gut angekommen ist und werden diese mit der Bevölkerung in den nächsten Wochen umsetzen“, so Gruberbauer.

„textART hat sich mit unserer Gemeinde stark auseinander gesetzt und schon einen tollen Logo Entwurf präsentiert. Daher haben wir uns für diese Agentur entschieden“, ist Bürgermeister Strasser erfreut.

Die Neuerstellung des Designs ist auch ein Projekt der NÖ Dorferneuerung, somit ist die Bürgerbeteiligung ein wichtiger Faktor. Entsprechend war die Bevölkerung eingeladen, sich am Feinschliff der ersten Ideen zu beteiligen. Vertreter von Vereinen, die Gemeindeverwaltung und einige Gemeinderäte diskutierten sehr intensiv Farbgebung des neuen Logos, Schriftzüge, Slogans und letztendlich Einsatzbereiche des neuen Auftritts. Das Logo soll im Spätherbst präsentiert werden.

Über Farbe und Stil des künftigen Auftritts möchte Strasser noch nichts verraten. „Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops waren aber alle sehr angetan. Die Weinburgerinnen und Weinburger dürfen gespannt sein“, macht Strasser neugierig.