Teststraße in Ober-Grafendorf schließt nach über zwei Jahren

Über zwei Jahre lang dominierte Covid auch unsere Schlagzeilen, jetzt haben wir schon lange nicht mehr darüber berichtet. Die Pandemie ist laut WHO vorbei und das Thema in den Hintergrund gerückt. Nun hat auch die Teststraße in Ober-Grafendorf ihren Betrieb eingestellt und so verschwinden die letzten Anzeichen der Ausnahmezeit aus dem öffentlichen Raum.

Am 12. Mai schloss die Marien Apotheke das Test-Kapitel und nutzte die Gelegenheit, sich bei ihrem Partner Happy Promotion sowie bei der Gemeinde zu bedanken. Vor allem aber galt der Dank der Haupttesterin Margit Hermanek.

Die nächste Teststraße befindet sich in Loosdorf.

