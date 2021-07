Während andere, wenn es regnet, den Schirm aufspannen, stellt das Gemeindeteam im BGZ Kübel auf. - Ein notwendiges Übel im Veranstaltungszentrum, denn das Glasdach über der Aula des Gebäudes ist undicht.

„Das Problem besteht eigentlich schon von Anfang an und wir haben immer wieder Spengler zur Abdichtung eingesetzt“, sagt Bürgermeister Arthur Rasch. Betroffen ist in erster Linie das Glasdach über der Aula. Wenn man das BGZ vom Haupteingang betritt, ist die rechte Seite mehr betroffen. Im letzten Gemeinderat war die Sanierung Thema. „Vor allem bei Starkregen dringt Nässe ein. Mittlerweile ist es so schlimm, dass wir Maßnahmen ergreifen müssen“, betonte dabei Vizebürgermeister Wolfgang Grünbicher. Zuvor nutzte die Gemeinde eine Energieberatung.

„Mittlerweile ist es so schlimm, dass wir Maßnahmen ergreifen müssen.“ Wolfgang Grünbichler, Vizebürgermeister

„Diese brachte aber für unsere Problematik nicht die große Erkenntnis“, merkte er an. Die Beratung sei zwar sehr interessant gewesen, baulich brachte sie aber nichts. Mehrere Firmen wurden zur Sanierung angeschrieben. Das Interesse hielt sich aber in Grenzen. Nur die Firma Karner wartete mit einem Angebot in Höhe von 15,810 Euro brutto auf. Die Mandatare beschlossen daher die Auftragsvergabe einstimmig. Mit einer starken Folie soll das Dach abgedichtet werden. Die Arbeiten werden aufgrund der Dringlichkeit bereits in den kommenden Tagen beginnen. Da es aber an anderen Stellen auch durchregnet, wird der Gemeinde eine Gesamtsanierung auf Dauer nicht erspart bleiben. Diese müsse aber länger geplant werden, da sie weit kostspieliger sei.