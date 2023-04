Die Aufnahme zeigt die Mädchen der Marianischen Kongregation der Pfarre Grünau. Pater Benno Janauschek gründete die Filiale am 3. März 1912. Es gab ein eigenes Büchlein, in dem festgelegt war, was sie alles tun, beziehungsweise unterlassen sollten: Sie mussten die Messen besuchen, beten und ein gutes Leben führen. Mit der Heirat schieden sie aus.

