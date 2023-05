Ehrenbürgerschaft für Weinburgs Altbürgermeister Peter Kalteis

Seit Peter Kalteis sein Bürgermeister-Amt zurückgelegt hat, kann er sich vor Danksagungen und Ehrungen kaum mehr retten. Beispielsweise erhielt er bei der Gebietsmaifeier die höchste Auszeichnung der Sozialdemokratie, die Viktor-Adler-Plakette.

Nun ernannte ihn „seine“ Gemeinde zum Ehrenbürger in einem großen Festakt. Schon seit 1995 war Kalteis Mitglied des Gemeinderats, bereits zwei Jahre später rückte er auf den Vize-Bürgermeister-Posten und im Oktober 2002 übernahm er von Robert Gruberbauer die Gemeindegeschicke.

Herzlich eingeleitet wurde die Ehrenbürgerfeier von einem Überraschungs-Auftritt des Volksschulchors, die dem Altbürgermeister ein Lied sangen und mit einem persönlichen Gedicht über sein Bürgermeisterdasein für erste Freudentränen bei Peter Kalteis sorgten.

Foto: Gemeinde Weinburg

Foto: Gemeinde Weinburg

Bürgermeister Michael Strasser hob in seiner anschließenden Ansprache die Verdienste von Peter Kalteis für seine Heimatgemeinde hervor. „Weinburg nahm eine großartige Entwicklung, in der über 20-jährigen Bürgermeisterschaft von Peter Kalteis.“ Strasser strich auch die geordnete Amts-Übergabe hervor: „Dies ist nicht selbstverständlich und zeugt von hohem Verantwortungsbewusstsein von Altbürgermeister Peter Kalteis.“

Mit einem Zitat des Malers McNeill-Whistler schloss erseine Ansprache und leitete den Fotorückblick über das Wirken von Peter Kalteis ein: „Das Werk eines Meisters riecht nicht nach Schweiß, verrät keine Anstrengung und ist von Anfang an fertig.“

Foto: Gemeinde Weinburg

„Oh Happy Day“ mit diesem Lied erfolgte eine weitere Überraschung der Ehrenbürgerfeier. Das Publikum staunte nicht schlecht, als Bürgermeister Michael Strasser mit dem Heartchor, wie schon einmal vor rund 20 Jahren passierte, das Lied einleitete. Drei Lieder und auf Wunsch des Publikums eine Zugabe wurde zum Besten gegeben. Eigentlich tritt der Heart-Chor seit über acht Jahren nicht mehr öffentlich auf, aber für Peter Kalteis, einen Fan der ersten Stunde, wurde eine Ausnahme gemacht.

Der ehemalige Landeshauptmann-Stellvertreter Hannes Bauer, zog in seiner Laudatio eine Retrospektive auf das Leben und Wirken von Peter Kalteis. Von seiner Kindheit in Tradigist, bis zu seinem ersten gesellschaftlichen Wirken bei den Naturfreunden als Wegereferent, aber auch den beschwerlichen Weg, als er am Tag der Angelobung zum Bürgermeister auch die Diagnose Leukämie übermittelt bekam. Mit Hilfe seines Teams insbesondere der damaligen Vizebürgermeister Christine Kerschner, konnte Peter Kalteis auch diese Hürde meistern.

Vor der Überreichung der Ehrenurkunde folgte eine weitere Überraschung eines Wegbegleiters Peter Kalteis - der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer gratulierte in einem herzlichen Grußvideo.

Zur Ehrenbürgerfeier konnte Bürgermeister Michael Strasser zahlreiche Ehrengäste, unter ihnen Bezirkshauptmann Josef Kronister, Pfarrer Emeka Emeakaroha, eine Abordnung der Naturfreunde, zahlreiche Ehrengäste, Ehrenringträger und Vertreter des Gemeinderates, Vertreter der Leader Region Mostviertel, den Bürgermeister und einer Delegation der Partnergemeinde Leiblfing, sowie zahlreiche Vertreter örtlichen Vereine und Organisationen begrüßen. Natürlich war auch Peters Familie außer seiner Frau Christa, die leider aufgrund Krankheit fernbleiben musste.

