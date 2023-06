Pielachtaler Ortschefs: „Bürgermeister ist man immer“

Der Bürgermeister-Job ist eine Aufgabe, die rund um die Uhr beschäftigt. Da sind sich die Ortschefs im Pielachtal einig. „Eines war klar, wenn ich aus der Kirche herausgegangen bin, war schon jemand da und wollte etwas von mir“, erinnert sich Anton Gonaus an seine 26 Jahre an der Spitze von Kirchberg zurück: „Bürgermeister ist man immer.“ Daran erinnert sich auch Hofstetten-Grünaus ehemaliger Bürgermeister Franz Hösl: „Immer nach dem Motto, na wenn ich dich gerade sehe.“ Den 24 Stunden-Einsatz sieht er aber als Übertreibung, man müsse es auch schaffen, sich zu distanzieren.

Gonaus betrieb daneben immer seine Landwirtschaft, schwierig, wenn er jeden Tag auf die Gemeinde musste. Hier bestehe immer ein Risiko, den Anschluss beruflich zu verlieren. Deswegen glaubt St. Margarethens Bürgermeisterin Brigitte Thallauer auch, dass das künftig nicht mehr im Nebenberuf möglich sein wird. Auch sie ist berufstätig neben ihrem Bürgermeisterinnen-Amt. Doch viel bleibe ihr nach den Steuern dann nicht mehr über von der Entschädigung.

Die muss angemessen sein, sagt Kirchbergs derzeitiger Bürgermeister Franz Singer. Sonst würde niemand nachkommen. Rabensteins Bürgermeister Kurt Wittmann sieht sie ebenfalls als kleinen Reiz. Aber auch er meint wie Thallauer, in Summe reiche die Anpassung aber nicht, um das Amt hauptberuflich ausführen zu können. Vor allem das immer größer werdende Arbeitsfeld eines Ortschefs, mache die Nachfolgersuche nicht einfacher. „Nachfolger oder Nachfolgerinnen zu finden, kommt aber immer auf die gesamten Umstände an“, betont Wittmann.

Laut Frankenfelser Ortschef Herbert Winter werde es immer schwieriger, Menschen für das Bürgermeister-Amt zu begeistern. „Ich denke, es will niemand die Vorreiterrolle übernehmen“, berichtet er. Grund dafür sieht er in den stetig hinzukommenden Management-Aufgaben sowie der generellen Verantwortung als Bürgermeister. Auch er sieht die Gehaltsanpassung als finanziellen Anreiz.

„Tust du Zweien etwas Gutes ist ein Dritter böse“

Singer meint: „Das Bürgermeister-Amt ist ein hohes Maß an Verantwortung. Man muss immer Entscheidungen treffen, und es sind nicht immer die angenehmsten.“ Thallauer schlägt in die gleiche Kerbe: „Tust du zweien etwas Gutes ist und ein Dritter ist böse“. Gonaus erhielt in seiner Amtszeit sogar Morddrohungen. Peter Kalteis, bis vor kurzem Bürgermeister von Weinburg, sagt: „Die Gesellschaft hat sich speziell seit Corona verändert, sie ist fordernder und egoistischer geworden.“

Trotzdem kommt immer viel zurück, und auch das Arbeiten im Team schätzen alle Bürgermeister und Bürgermeisterin Thallauer. Sie bemerkt aber auch, dass der Einsatz für Vereine und Freiwilligenorganisationen zurückgeht, obwohl die so wichtig sind für das Gemeindeleben.

Die Digitalisierung sei gleichzeitig Fluch und Segen, meint Singer. Denn sie bringt Entlastungen, und vergrößert gleichzeitig den Aufwand. Schwierig auch das hohe juristische Wissen, das mittlerweile gefordert ist, sagt Thallauer. Als Bürgermeister habe man jedoch die einzige politische Position, innerhalb der Gemeinde Wirksames leisten zu können, sagt Wittman. „Mit meinem heutigen Wissen würde ich es wieder tun. Ich bin mit sehr viel Idealismus in dieses Amt gekommen, um etwas bewegen zu können. Allerdings wird der Bürokratismus seitens Bund und Land manchmal unerträglich“, fasst der Ortschef zusammen. Auch Hösl ist froh über seine 27 Jahre im Bürgermeister-Sessel: „Es ist die schönste Position, aber auch die unterste. Ich hätte aber nie tauschen wollen mit den Ebenen darüber.“

Neben der neuen Bürgermeisterin in Bischofstetten Gerlinde Muhr, ist Thallauer eine der wenigen Frauen im Bürgermeister-Sessel. Sie haben damals ihre Kollegen bewogen, in die Politik einzusteigen. Es sei allerding schwierig, Menschen für die Gemeindepolitik zu begeistern. Das liege unter anderem am schlechten Ruf von Politikern, von denen sich Thallauer auch distanziert . Es brauch also eine aktive Jugendpolitik. Als Muhr gefragt wurde, ob sie das Amt übernehmen will, hätte sie gemeinsam gut mit ihrer Familie darüber nachgedacht vor dem Ja.