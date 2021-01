Corona, fehlende Ertragsanteile, ausfallende Kommunalsteuereinnahmen machen es den Gemeinden im Bezirk nicht leicht. Dennoch starten die Bürgermeister zuversichtlich ins Jahr 2021 und stellten der NÖN jene Projekte vor, die heuer umgesetzt werden sollen.

Pielachtal

Für die Region Pielachtal steht die Erarbeitung einer neuen Strategie an. Neben der Wirtschaftskooperation im Tal ist die Klar (Klimawandelanpassung)-Region ein vorrangiges Projekt. „Wir werden aber auch wieder verstärkt Augenmerk auf unsere Markenfrucht, die Dirndl, legen“, kündigt Kurt Wittmann, Obmann der Regionalplanungsgemeinschaft Pielachtal, an.

„Es ist vorgesehen, die Bevölkerung bestmöglich einzubinden.“ Anton Grubner, Bürgermeister von Loich über Projekte

Eine große Veränderung wird es im Tourismus geben, nachdem Gerhard Hackner nicht mehr als Obmann zur Verfügung stehen möchte. Die Wahl des neuen Obmanns oder der neuen Obfrau steht noch aus.

Veranstaltungsmäßig, am kulturellen Sektor wie im Vereinswesen herrscht derzeit im Tal auflagenbedingt Stillstand, die Entwicklungen sind von der Corona-Lage abhängig. Die Kulturwerkstatt Kirchberg plant aber für 2021 einige Veranstaltungen.

Ober-Grafendorf

Hauptprojekte sind der Kirchen- und Gemeindeplatz, der im Frühling fertiggestellt wird, sowie die erste Etappe der Hauptplatzgestaltung (mehr dazu auf Seite 16). „Aufgrund der Budget- und Coronasituation können wir heuer nicht mehr machen“, teilt Ortschef Rainer Handlfinger mit.

St. Margarethen

„Unsere größten Projekte im heurigen Jahr sind die Wasser- und Kanalleitungen in der Katastralgemeinde Türnau. Da beginnen die Arbeiten im Frühjahr. Weiters steht der Neubau der Leichenhalle an“, teilt Bürgermeisterin Brigitte Thallauer mit.

Weinburg

Am 4. März öffnet der Nahversorger in Weinburg. Die Fertigstellung des Rückhaltebeckens zur Geländesicherung der Firma Constantia Teich steht 2021 ebenfalls an. „Weitere Projekte sind die Siedlungsentwicklung, der Straßenbau und die Dorfmuseumssanierung“, informiert Weinburgs Bürgermeister Peter Kalteis.

Hofstetten-Grünau

„Priorität hat der Hochwasserschutz im Aggschussgraben“, sagt Vizebürgermeister Wolfgang Grünbichler. Coronabedingt hätte sich die Umsetzung ein wenig verzögert. „Wir warten jetzt nur noch auf die Freigaben für den Bau“, so Grünbichler. Erfreulich sei auch die Entwicklung des Gewerbegebiets Kammerhof Süd. Einige Firmen haben Interesse bekundet, sich hier anzusiedeln. Aus diesem Grund wird das Gebiet mit einer neuen Zufahrtsstraße erschlossen.

Ein Steckenpferd des Vizeortschefs ist das „E5-Programm“, die Forcierung der Elektro-Energie im Ort. So soll die Nutzung von Photovoltaik-Anlagen im Privatbereich vorangebracht werden, ebenso das E-Carsharing. Die Gemeinde setzt außerdem auf einen E-Fahrtendienst als Angebot für die Bürger.

Rabenstein

2021 soll das Projekt rund um die Verlegung des Loitzenbaches endgültig fertiggestellt werden. Die Glasfaseranschlüsse werden intensiviert und auf weitere Siedlungsbereiche ausgedehnt. Das Projekt Rettungsstelle wird abgeschlossen. Der Garagenzubau im Bauhof und diverse Siedlungsstraßenbauprojekte stehen ebenso an. Das im Budget größte Vorhaben ist jedoch der Zubau zum Kindergarten.

Kirchberg

Die „Heimat Österreich“ errichtet die Wohnhausanlage für betreubares Wohnen in der Soisstraße. Diese ist im Sommer 2021 bezugsfertig. Die Wohnungsgenossenschaft NBG baut in der Mariazellerstraße eine Wohnhausanlage mit zwölf Wohnungen und vier Reihenhäusern und in der Stolzgasse eine Wohnhausanlage mit zwölf Wohneinheiten und einem Doppelhaus. Die Fertigstellung ist bis 2022 vorgesehen. „Wenn es finanziell möglich ist, soll mit dem Zu- und Umbau des Bauhofs begonnen werden“, so Bürgermeister Franz Singer. Das Hochwasserschutzprojekt wird heuer finalisiert. Die Geh- und Wanderwege an der Pielach sollen mit Bänken, Radfährständern und künstlerischen Beiträgen besser ausgestattet werden. Mit dem Verein „Modellbahnmuseum Mariazellerbahn“ erarbeitet die Gemeinde ein Konzept, um Marketingaktivitäten für das Projekt „Bahn im Bahnhof“ zu steigern.

Loich

Am Programm stehen die Gestaltung eines Gemeindegartens, die Erneuerung der Kinderspielplätze, die Errichtung eines Bauhofs und die Sanierung von Güterwegen. In den nächsten Wochen wird der Bau- und Infrastruktur-Ausschuss tagen, wo die Projekte im Detail besprochen werden. „Es ist vorgesehen, die Bevölkerung bestmöglich einzubinden“, so Ortschef Anton Grubner.

Schwarzenbach

Es stehen laut Bürgermeister Andreas Genaus einige Güterwegsanierungen in der Gemeinde an. Der geplante Ankauf des E-Autos wurde derzeit verschoben, man möchte aber wieder in der Wandersaison den Shuttlebus anbieten. Immerhin wurden ja sämtliche Wanderwege saniert und eine neue Wanderkarte erstellt.

Frankenfels

Das neue Feuerwehrhaus ist das große Projekt der Gemeinde Frankenfels auch in diesem Jahr. 1,4 Millionen Euro kostet der Bau, der heuer im Laufe des Jahres fertiggestellt wird. Wichtig sei auch, betont Bürgermeister Heinrich Putzenlechner, die Dachsanierung der Aufbahrungshalle. „Es regnet rein“, begründet dies der Ortschef. Da ab Herbst alle Schüler einen Laptop erhalten sollen, muss die Gemeinde für die nötige Infrastruktur sorgen. „Alle Klassen werden mit WLAN ausgestattet“, informiert er.