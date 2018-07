Das Pielachtal ist stolz auf seine einzigartige Kulturlandschaft, die von den einheimischen Bauern gepflegt und erhalten wird. Doch die zunehmende landwirtschaftliche Nutzung hat Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt. NÖN-Leser ärgern sich über das Fehlen von Blumen auf den Pielachtaler Wiesen. „Das sind die Bauern, die fünf Mal im Jahr mähen. Da wird Gülle mit viel Kunstdünger gesprüht. Es wachsen keine Blumen mehr, daher gibt es auch keine Bienen und Schmetterlinge“, heißt es in einem Mail an die Redaktion.

„Das sind die Bauern, die fünf Mal im Jahr mähen. Da wird Gülle mit viel Kunstdünger gesprüht. "

„Wir sind angehalten, die Wiesen früher zu mähen, weil im jungen Gras der Eiweißgehalt höher ist und wir dann kein Soja zufüttern müssen“, erklärt Bezirksbauernobmann Anton Hieger. So können Transporte aus dem Ausland minimiert werden. Es sei dann nur logisch, dass viele Pflanzen nicht zur Blüte kommen. „Allerdings gibt es im Tal auch Biodiversitätsflächen, wo die Wiese länger gedeihen kann, um einen Ausgleich zu schaffen“, führt Hieger aus. Er nimmt aber auch die privaten Gartenbesitzer in die Pflicht. „Wenn jeder zehn Prozent seiner Wiesenfläche stehen lässt, der wird sich wundern, was sich dort an Insekten abspielt“, so der Bezirksbauernobmann. Es müssen in diesem Bereich alle zusammenhelfen, sagt er.

„Bewusstseinsbildung in Bevölkerung ist nötig“

„Die Landwirte betreiben Intensivgrünland. Blumenwiesen können dafür nicht genutzt werden. Die Flächen werden zu oft geschnitten. Blumen findet man heute nur noch an der Straßenböschung“, erklärt Wildbiologe und Naturschützer Erhart Kraus. Neben der Bewirtschaftung der Wiesen spiele aber auch die Umweltverschmutzung eine Rolle. „Dies war bereits vor 30 bis 40 Jahren Thema. Damals war es der saure Regen. Heute landet eine große Menge Stickstoff einfach aus der Luft im Boden“, so der Naturschützer. Dies wirke sich nicht nur auf die Pflanzenvielfalt aus, sondern auch Insekten und andere Tiere seien betroffen. Gefährdet seien insbesondere nährstoffarme Gebiete wie Hochmoore und Trockenwiesen.

Kraus betont jedoch, dass es wenig sinnvoll ist, den einzelnen Bauern dafür die Schuld zuzuweisen. „Die Bauern hängen auch in dem System drin. Nebenerwerbslandwirte haben keine Zeit, sich entsprechend zu kümmern, etwa durch händisches Mähen“, so Kraus. Im Vordergrund steht für ihn, bei der Bevölkerung Bewusstseinsbildung zu betreiben, denn ein großer Teil des Problems bestünde in unserem Fleischkonsum und der weltweiten Rinderhaltung. Kraus kritisiert die Interessensvertretungen der Landwirtschaft sowie die Politik und möchte diese vermehrt in die Pflicht nehmen.

„Österreich ist stolz auf seine kleinteilige Landwirtschaft. Es muss daher in diese Richtung glaubhafte Politik gemacht werden“, so Kraus. Förderprogramme seien nicht nachhaltig. Der Papierkrieg schrecke ab. „Dabei kommt der Naturschutz unter die Räder“, bedauert der Biologe.