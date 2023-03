Pielachtaler Rundwanderweg feiert 45. Jubiläum

Eigentlich war das 45. Jubiläum des Großen Pielachtaler Rundwanderwegs, auch bekannt als „Der Dirndltaler“, schon im Vorjahr. Doch heuer werden die Feierlichkeiten nachgeholt. Und der Weg in Form gebracht: Einige der älteren Schilder wurden ausgetauscht, damit sie wieder gut lesbar sind. Ein Teil der Strecke im Gemeindegebiet von Frankenfels wurde außerdem verändert, da ein Bahnübergang geschlossen wurde.

Der insgesamt 115 Kilometer lange Weg mit der Nummer 652 verbindet alle acht Pielachtal-Gemeinden. Eröffnet wurde er am 17. Mai 1977 in Loich. „Das war damals ein touristisch ganz wichtiges Projekt. Initiator des Projekts war Anton Stöckl aus Rabenstein, gemeinsam mit Gerhard Hackner aus Kirchberg“, erzählt Veronika Harm, Obfrau des Tourismusverbands Pielachtal, welcher die Patronanz des Weges inne hat. Hackner, Ehrenobmann des Tourismusverbands, ist auch heute noch Wegreferent. Der Erhalt des Weges erfolgt mit Hilfe der Gemeinden. 14 ehrenamtliche Wegbetreuer kümmern sich um deren Wegabschnitte. Der tiefste Punkt ist in Ober-Grafendorf, auf 280 Metern Seehöhe. Die höchsten Punkte sind der Grüntalkogel auf 886 Metern, der Walzberg auf 868 Metern und der Gromann-Sattel auf 930 Metern.

Begehung in Abschnitten

Anlässlich des 45. Jubiläums des „Dirndltalers“ finden geführte Wanderungen mit Ehrengästen statt. In fünf Ertappen im April und Mai wird der Rundwanderweg begangen. Aber natürlich kann der Weg auch selbstständig begangen werden. Hierfür gibt es einen Führer, der nicht nur die Karte des Weges abbildet, sondern auch einen Überblick über Gastronomie und Beherberger gibt. Diese Brochüre gibt es bei Mostviertel Tourismus, dem Regionalbüro Pielachtal und den Gemeinden des Tales.

Der Tourismusverband empfiehlt, sich für den gesamten Weg fünf Tage Zeit zu nehmen. Wer flott ist, schafft ihn auch in vier, wer er gemütlicher angehen möchte, in sechs. Die Anreise ist auch öffentlich, mit der Mariazellerbahn gut möglich: „Der Weg ist super angeschlossen an die Bahnhöfe“, sagt Harm.

Wandern und eine Urkunde bekommen

Der Weitwanderweg ist für die Teilnahme- und Kilometerwertung des Internationalen Volkssportverbands (IVV) gültig. Entlang des Weges sind 15 Selbstkontroll-Kästchen aufgestellt. Mit den Stempeln darin kann man den Stempelpass in der Wanderbroschüre füllen. Wer nach der Wanderung den ausgefüllten Stempelpass im Regionalbüro Pielachtal einreicht oder per Post zusendet, bekommt eine Ehrenurkunde ausgestellt.

Stand 31. Dezember 2022 wurde der Rundwanderweg von 2.163 Personen mit Nachweis begangen. Genusswanderer ohne Nachweis haben den Weg nach Schätzungen um die 3.000 absolviert.

