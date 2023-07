Eiskalte Erfrischungen und süße Köstlichkeiten im Pielachtal

Was gibt es an einem heißen Sommertag denn besseres, als ein kaltes Eis? Egal ob Schokolade, Zitrone oder etwas außergewöhnlicheres wie Snickers, im Pielachtal kommen Eistiger auf ihre Kosten.

Hochbetrieb herrscht derzeit in der Eismanufaktur von Konditormeister Leo Bachinger in Kirchberg. Das Qualitätseis ist weit über die Grenzen des Pielachtales hinaus bekannt. Rund vierzig verschiedene Eissorten umfasst das tägliche Angebot in der Kühlvitrine für die Kunden. Über die ganze Saison bietet er bis zu siebzig Eisspezialitäten an.

„Fruchtig, regional und nachhaltig“ - Unter diesem Motto verwendet er regionale Produkte und Milch von der NÖ Molkerei. Fruchteissorten werden mit Wasser zubereitet und sind vegan.

„Bei hochsommerlichen Temperaturen bevorzugen die Kunden die Eissorten Limette, Zitrone, grüner Apfel sowie Zitrone-Minze und Lavendel-Zitrone. Beliebt sind nach wie vor Walnuss-Feige, das Ötscher-Eis und das Dirndl-Eis, welches besonders von Ausflugs- und Urlaubsgästen verlangt wird“, sagt Leo Bachinger.

Eine Kugel Eis kostet 1,80 Euro bei der Eiswerkstatt Bachinger. „Entscheidend ist aber dabei immer die Größe der Eiskugel; und bei uns werden sehr große Kugeln ausgegeben“, so der Eishersteller. Beliebt sind die Eiskugeln in Tüten. Oft wird das Eis auch in Vorratsbehältern mit sieben bis zu zwanzig Kugeln abgeholt. Da gibt es dann Staffelpreise mit Ermäßigung.

Im Herbst 2022 und dieses Jahr im April gab es beim Eis wetterbedingt Umsatzeinbußen. In diesem Sommer läuft der Verkauf bis jetzt sehr gut. Leo Bachinger hofft auch auf einen guten Herbst, damit sich das wieder ausgleicht.

Vormittags sperrt Leo Bachinger um 9 Uhr auf und abends ist das Eisgeschäft bis 21 Uhr geöffnet. Wenn im Sommer an einem Donnerstag aber das Nachtbaden ist, kommen abends verstärkt Gäste vorbei und dann hat das Geschäft länger offen.

DIe Vorlieben bei den Geschmäckern kann man nicht verallgemeinern, wie Leo Bachinger betont: „Der Geschmack der kleinen und großen Kunden ist unterschiedlich. Es gibt Kinder, denen schmeckt das Minze-Schoko-Eis sehr und dann gibt es Erwachsene, die das blaue Kaugummi-Eis bevorzugen.“ Für Diabetiker empfiehlt er das Wassermelonen-Eis mit minimalem Zuckergehalt. Für Allergiker sind die Allergene in der Vitrine gekennzeichnet.

In Ober-Grafendorf gibt es gleich mehrere Anlaufstellen für eine süße Erfrischung, etwa die Konditorei Weiss. Stefan Weiss führt die Eistradition seiner Großeltern und Eltern fort und bietet selbstgemachtes Konditoreis an. „Unsere Rezepte stammen von meinem Großvater und beinhalten wenig Zusatzstoffe und Fertigprodukte“, erzählt der gelernte Konditor.

Je nach Wetterlage gibt es zehn bis zwölf Sorten zur Auswahl. Weiss legt seinen Fokus auf die traditionellen Sorten wie Erdbeeren, Schokolade, Pistazie oder Marille. „Ich wechsle auch die Sorten immer wieder ab. Einmal gibt es Malaga, ein anderes Mal Mohn. Auch zwischen Erdbeer und Himbeer wird immer gewechselt“, schildert Stefan Weiss. Die beliebteste Eiskreation bei seinen Gästen ist der Eiskaffee. Zur bisherigen Saison meint Weiss: „Ich kann mich bisher nicht beklagen. Trotz neuer Konkurrenz und schleppendem Beginn im Frühjahr bin rundum zufrieden.“

Die Gelateria „Raol“, betrieben von Fazil und Aferdita Rexhepi, hat erst im Mai diesen Jahres eröffnet. Das Geschäft läuft gut, wie Fazil Rexhepi berichtet: „Die Hitze hilft uns. Seit die Schulferien begonnen haben, läuft die Vitrine gut“. Die meisten Gäste kommen nachmittags. Auch über Lieferando kann man das Eis bestellen. Ein besonderes Angebot gibt es täglich ab 18 Uhr. Denn ab da, bis das Lokal im Sommer um 22 Uhr zusperrt, kostet eine Eiskugel nur 1,20. Die Sorten seien alle ungefähr gleich beliebt, sagt Rexhepi. Seine persönlichen Favoriten seien das Lotus-Kekse-Eis und das Maroni Eis.

Eis bekommt man in Ober-Grafendorf zum Beispiel auch im Café M&M, und dem Eisgeschäft „AL-AR“, das ebenfalls erst im heurigen Sommer eröffnet hat.

Seit dem letzten Jahr ist die VAG-Leb-Eisdiele in Frankenfels den Sommer über geöffnet. Alfred Leb bietet seinen Gästen 20 verschiedene Eissorten an. Von Freitag bis Sonntag können sich Schleckermäuler ab 11 Uhr bei Schönwetter durch die Eissorten durchkosten. Besonders beliebt seien momentan die Sorten Schokolade, Cookie und Erdbeere. Dark Vanille zähle zu den exotischen Varianten und wird laut Leb immer häufiger geordert. „Preisleistungsmäßig können wir gut mithalten, wir richten uns nach unserem Lieferanten“, berichtet Leb. Eine Kugel Eis im Stanizl bekommt man bei VAG-Leb um 1, 80 Euro. Hergestellt wird das Eis nicht in der Bäckerei, sondern zugekauft. „Wir beziehen alle unsere Sorten von Leo Bachinger“, informiert der Bäcker.