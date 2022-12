Die zehn prägendsten Ereignisse des Jahres im Pielachtal

Werbung

Comeback des Dirndlkirtags

Nach zwei Jahren Wartezeit findet der Pielachtaler Dirndlkirtag endlich wieder statt und lockt rund 12.000 Besucherinnen und Besucher nach Rabenstein. Bürgermeister und Obmann der Regionalplanungsgemeinschaft Kurt Wittmann freut sich über zahlreiche positive Rückmeldungen, etwa für das Bühnenprogramm und die entspannte Atmosphäre.

Tal-Tourismus erholt sich

56 Prozent mehr Nächtigungen als 2021 und 30 Prozent mehr als 2019, das sind die Tourismuszahlen für Januar bis August 2022 für das Pielachtal. An die 44.000 Nächtigungen und 15.200 Ankünfte gibt es in diesem Zeitraum. Damit ist die Tourismusregion Pielachtal der einzige Verband im Mostviertel, der gegenüber 2019 einen ordentlichen Zuwachs verzeichnet. Zu den touristischen Attraktionen zählt die Nixhöhle in Frankenfels. Sie begrüßt heuer den 250.000 Gast.

Foto: Gemeinde Frankenfels

Neues aus der Gastronomie

In der aktuellen Bewertung von Gault Millau erhält der Kirchberger Gasthof Kalteis 13 Punkte – und damit wieder zwei Hauben.

Im neuen Jahr bleibt die Küche kalt: Thomas Pölzl schließt das Seestadl bei der Freizeitanlage „Pielachtaler Sehnsucht“ endgültig. Er hatte erst im März eröffnet.

Nach fast 45 Jahren schließen Jitka und Johannes Hölzl ihr Gasthaus in Loich. Das Gasthaus wird verkauft.

Seit April betreibt Christiane Grasl die Frankenfelser Eibeck-Alm. Mit dem Geschäft ist sie zufrieden.

Nach nur vier Monaten ist im September Schluss im „Norico“ in Kirchberg. Events in der Halle betreut Gastronom Michele Madonna aber weiter.

Ende November schließt „Die Pielachtalerin“ in Rabenstein. Inhaberin Astrid Sito sucht neue Pächter.

Foto: Gerhard Hackner

Kreuzung ist entschärft

Schon mehrfach krachte es an der Grünsbachkreuzung in Hofstetten-Grünau. 2020 starb eine Autofahrerin. Zuletzt kollidiert im Juli ein Auto beim Queren des Bahnübergangs mit der Himmelstreppe. Eine Verkehrsverhandlung ergibt: Die Kreuzung braucht Schranken und ein zusätzliches Lichtzeichen.

Keime im Trinkwasser beschäftigen Kirchberg

In Kirchberg sind Keime in die Trinkwasserversorgung geraten. 20 Tage lang ist das Wasser nur nach Abkochen genießbar. Allerdings hat das Wasser, das eingespeist wird, Trinkwasserqualität. Die Gemeinde vermutet daher ein Problem im Leitungsnetz und entdeckt einen großen Rohrbruch im Ortszentrum. Einige Bürgerinnen und Bürger mutmaßen zudem, dass Gülle der Grund für die Verunreinigung sei. Im neuen Jahr soll ein Ausschuss mit Vertretern aller Parteien und Fachleuten kommen.

Foto: Gerhard Hackner

Pielachtaler helfen gemeinsam

Eine Welle der Solidarität rollte nach Beginn des Kriegs in der Ukraine durch das Land, auch durchs Pielachtal. Ein Ehepaar aus der Ukraine und Polen kontaktiert den Ober-Grafendorfer Bürgermeister Rainer Handlfinger, ob die Gemeinde nicht eine Hilfsaktion starten könnte. Kurz darauf geht ein erster Hilfstransport über die ukrainische Grenze. Viele weitere Aktionen im ganzen Tal folgen. Im Juli organisiert etwa der Ober-Grafendorfer Verein „Gemeinsam für die Ukraine“ für 61 ukrainische Pfadfinderinnen und Pfadfinder ein paar unbeschwerte Tage am Ebersdorfer See.

Foto: Rainer Handlfinger

Waggon gibt Jugendlichen Raum

Weil Jugendräume in den Gemeinden ganz oben auf der Wunschliste der Jugendbefragung stehen, funktioniert das „Streetwork Pielachtal“ einen alten Waggon der Mariazellerbahn beim Bahnhof Klangen um. In einem Online-Aufruf sowie im persönlichen Gespräch mit Jugendlichen sammeln die Streetworker Ideen für die Außengestaltung mit Graffiti. Mit maßgeschneiderten Möbeln wird der Innenbereich in einen gemütlichen Jugendraum umgewandelt. Im April ist das Projekt fertiggestellt. Den Waggon kann man mit der Himmelstreppe erreichen.

Foto: Maria Prchal

80 Millionen Euro: Constantia baut aus

Im Oktober gibt das Verpackungsunternehmen Constantia Teich bekannt, dass das Werk in Weinburg ausgebaut wird. Künftig sollen 90.000 Tonnen Aluminiumfolien in Österreich produziert werden - ein Wachstum der Kapazitäten um 30 Prozent. Dafür investiert die Unternehmensgruppe Constantia Flexibles mehr als 80 Millionen Euro. Der Betrag fließt hauptsächlich in ein neues Walzwerk und eine weitere Lackieranlage. 30 neue Arbeitsplätze sollen entstehen. Ziel des Projekts ist das Wachstum des Unternehmens auf dem Aluminiummarkt und die Sicherung der Lieferkette. Die kommerzielle Produktion soll 2025 beginnen.

Foto: Archiv/Constantia Teich

Wechsel in der Politik

Das Jahr hält einige Veränderungen in der Lokalpolitik bereit:

Der Weinburger SP-Mandatar Daniele Alessandro wechselt zur Volkspartei.

Der fraktionslose Bernhard Treitl legt sein sogenanntes „wildes Mandat“ im Rabensteiner Gemeinderat zurück. Daher kann die SPÖ aus ihren Rängen nachbesetzen. Von ihrer Liste folgt Joachim Knoll.

Der Schwarzenbacher ÖVP-Gemeinderat Ronald Fuxsteiner tritt zurück. Ihm folgt Alexander Ganaus, der Sohn des Bürgermeisters.

Gertrude Steiniger legt nach zwölf Jahren ihr Amt als Obfrau der Schwarzenbacher SPÖ zurück. Ihr folgt die Newcomerin Romana Renz.

Foto: Caroline Böhm

"Hölzerne Kirche" erstrahlt in neuem Glanz

An der „Hölzernen Kirche“ in Schwarzenbach nagt der Zahn der Zeit. Genauer gesagt: Der Zahn des Holzwurms. Denn die Käferlarve fühlt sich in modrigem Holz besonders wohl und in dem beliebten Wallfahrtsziel wird sie fündig. Deswegen startet der Schwarzenbacher Dorferneuerungsverein unter der Leitung von Martin Sperr eine große Sanierung. Im Juni ist sie abgeschlossen. Ein neues Dach aus Lärchenschindeln, neue Bänke aus gebeizter Weiß-Esche und ein neues Plumpsklo gibt es nun.

Foto: Hadinger

Mehr dazu

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.