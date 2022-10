Diebe mit Beute im Wert von 1.000 Euro in Kirchberg erwischt

Zwei Männer, 25 und 27 Jahre alt, mussten am Landesgericht St. Pölten für Diebstahl gerade stehen. Die beiden Georgier hatten Ende August dieses Jahres bei einer Bipa-Filiale in Kirchberg an der Pielach Parfum im Wert von rund 740 Euro gestohlen. In ihren Zimmern im Asyl-Quartier in Traiskirchen wurden auch noch zwei Flaschen Whiskey und zehn Packungen Rasierklingen gefunden.

Die beiden Angeklagten waren mit einem Freund im Pielachtal unterwegs, "um sich die Landschaft anzuschauen", so einer der Männer. Der dritte Mann war zwar auch angeklagt, konnte allerdings nicht mehr ausfindig gemacht werden.

Vor Gericht zeigten sich die beiden Männer komplett geständig, gaben aber an, dass ihr Freund nichts mit den Diebstählen zu tun gehabt hätte. Die Angeklagten schoben die Diebstähle auf ihren damaligen Drogenkonsum, nun täte ihnen Leid, was sie damals getan haben. Die Diebstähle wären auch nicht geplant gewesen, sondern sollen spontan passiert sein.

Sehr leicht zu Geld zu machen

Ein Polizeiinspektor der Polizeiinspektion Kirchberg war bei der Festnahme der Männer dabei. Er schilderte vor Gericht, dass die Beute der Männer beliebtes Diebesgut sei. Hochpreisige Gegenstände wie Parfum, Alkohol oder Rasierklingen seien einfach mit Profit weiterzuverkaufen. Die gestohlenen Parfum-Flaschen stammen aus der BIPA-Filiale in Kirchberg, woher der Rest der Beute stammt, konnte leider nicht mehr festgestellt werden. Vermutet wird eine SPAR-Filiale in Ober-Grafendorf. Insgesamt betrug der Wert des Diebesgutes knapp unter 1.000 Euro.

Wegen sechs einschlägigen Vorstrafen in Deutschland und der Schweiz wurde der Erstangeklagte zu zehn Monaten unbedingter Haft verurteilt. Der Zweitangeklagte, mit nur drei einschlägigen Vorstrafen aus Deutschland und Frankreich, bekam zehn Monate, wovon sieben Monate auf Bewährung nachgesehen wurden. Beide Urteile sind rechtskräftig.

