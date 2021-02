Viele warten schon sehnsüchtig darauf: Endlich zum Frisör oder Masseur gehen, eine Pediküre oder Maniküre im Nagelstudio machen lassen. Manche sehnen sich auch nach einer Massage. Mit Montag durften endlich die „körpernahen Dienstleister“ unter strenger Einhaltung der behördlichen Auflagen öffnen. Wer diese jedoch aufsuchen möchte, muss ein negatives Antigen- oder PCR-Test-Ergebnis vorweisen, dass nicht älter als 48 Stunden ist. Macht das deren Arbeit schwieriger? Die NÖN hat sich im Pielachtal umgehört.

Naturfrisörin Alexandra Fuxsteiner aus Schwarzenbach ist erleichtert, dass sie nun endlich wieder Haarverwöhnbehandlungen anbieten darf. „Ich hatte ja in diesem Bereich keinen Umsatz mehr“, sagt Fuxsteiner, die daneben Lebensmittel wie Olivenöle, aber auch Duftessenzen vertreibt. Die Corona-Auflagen schrecken einige Kunden ab, bedauert sie: „Einige sträuben sich gegen den Test, obwohl sie eigentlich dringend zum Frisör wollen.“

Auch Rosemarie Gödel von Fußpflege Rosi kennt das Problem, dass sich Kunden nicht testen lassen wollen, oder: „Nur schwer oder gar nicht zur Testung kommen.“ Die Terminfindung gestalte sich dadurch schwierig. Sie wird sich zwar an die Vorgaben der Regierung halten, wohl ist ihr aber nicht dabei: „Ich möchte meine Kunden nicht kontrollieren müssen.“ Sie hofft, dass sie bald wieder ohne extremen Mehraufwand arbeiten kann.

Daniela Galuska vom Salon „Schnittpunkt“ im EKZ Pielachpark in Hofstetten-Grünau hat auch eine Mobilfrisörin im Einsatz. Im mobilen Bereich brauche man keinen Test, da nur zwei Haushalte aufeinandertreffen. Die Auflagen prinzipiell erfordern aber administrativen Mehraufwand. „Das beginnt bei der Information am Telefon und geht bis um Abfotografieren der Tests und Ausweise. Das kann man aber nicht als Preiserhöhung aufrechnen“, stellt Galuska fest. Die verpflichtenden Tests halten viele vom Friseurbesuch ab. „Dadurch steigt die Schwarzarbeit. Das führt bei uns wieder zu Umsatzeinbußen“, ist sie überzeugt.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist Karl Pfeiffer gewerblicher Masseur in Frankenfels und Kirchberg. Die FFP2-Maske hat er schon vor dem Lockdown zum Schutz seiner Kunden getragen. „Diese den ganzen Tag zu tragen, ist natürlich anstrengend, aber man gewöhnt sich daran.“ Dass seine Kunden diese nun auch fix nutzen müssen, sei für manche einschränkend, besonders in Bauchlage. Außerdem sind einige Kunden verunsichert: „Ich hatte viele Anfragen, ob sie jetzt noch extra einen neuen Test vorlegen müssen, wenn sie zuvor schon einen für den Frisörtermin gemacht haben.“ Pfeiffer merkt, dass sich die Auflagen auf die Nachfrage auswirkt. Derzeit bleiben eher Junge aus. „Das könnte aber auch an deren fehlender Zeit liegen“, sagt Pfeiffer.

Die Öffnungssituation schwieriger als den Lockdown sieht Yvonne Rebenda, Fußpflegerin aus Weinburg. „Viele Kunden haben den Termin abgesagt, weil sie nicht testen gehen wollen. Im Lockdown durfte ich Diabetiker und Schmerzpatienten weiter behandeln.“ Viele ihrer Patienten seien über 70 und bräuchten jemand, der sie zum Test und zum Termin bringt. Auch organisatorisch muss die Weinburgerin einiges leisten. „Ich muss bei der Terminvergabe achten, wann und wo eine Testung stattfindet“, schildert Yvonne Rebenda.

Positiv in die Zukunft blickt Fußpflegerin Karin Fletzberger. Sie teilt sich das Geschäftslokal mit Frisörin Anita Engl im Gemeindeamt in St. Margarethen. „Es gibt genug Anfragen. Es geht weiter: Aufstehen, Krönchen richten und weitermachen.“