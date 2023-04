Kirchberger Gemeindeamt: Weg mit dem Papier

Im Bereich der Digitalisierung tätigt die Marktgemeinde Kirchberg derzeit große Investitionen. Bereits in Arbeit ist ein Leitungskataster für das Wasserleitungs- und Kanalnetz im ganzen Gemeindegebiet. Dabei werden die Leitungen, alle Wasserschieber, Kanaldeckel und sonstige Einrichtungen erfasst. 2023 und 2024 sind dafür insgesamt 173.000 Euro budgetiert.

Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates erfolgte zudem die Vergabe der Kanalinspektion. „Es werden alle Kanalstränge befahren und auf Zustand und Dichtheit untersucht. Damit sehen wir, wo in Zukunft Sanierungen notwendig sind. Das erleichtert die Erstellung eines Prioritätenplans und die Einteilung der finanziellen Aufwendungen“, informierte Bürgermeister Franz Singer (ÖVP). Die Arbeiten werden auf zwei bis drei Jahre aufgeteilt. Sechs Firmen wurden zur Abgabe von Anboten eingeladen. Als Bestbieter ging die Firma Blubb mit einem Anbot von rund 109.000 Euro hervor. Die Mandatarinnen und Mandatare stimmten der Auftragsvergabe einstimmig zu.

Voll im Gange ist auch die Digitalisierung am Bauamt. Alle im Gemeindeamt befindlichen Bauakte samt Formularen und Bauplänen werden digitalisiert. Da der personelle Zeitaufwand sehr groß ist, werden diese Arbeiten nicht vom Amt erledigt. Der Auftrag in Höhe von rund 29.700 Euro wurde an die Firma Reisswolf als Bestbieter vergeben. Auch die Kanal- und Wasserakte aller angeschlossenen Objekte werden von dieser Firma digitalisiert. Die Kosten dafür betragen rund 8.900 Euro. Beide Aufträge wurden vom Gemeinderat mit einstimmiger Beschlussfassung vergeben. Zu einzelnen Projekten gibt es Förderungen.

