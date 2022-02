Dirndlblüte! Das Pielachtal erstrahlt in gelber Pracht

Das erste Highlight des Jahres im Pielachtal zu Frühlingsbeginn ist die Dirndlblüte. In Kürze erstrahlt die ganze Region in gelber Blütenpracht. Nach zwei Jahren Pause finden nun an drei Wochenenden hintereinander vom 19. März bis 3. April die Dirndlblüten-Wanderungen statt.

Unter dem Motto „Dirndl bliahn gschpian“ zeigen die Pielachtaler Naturvermittler den Gästen und Einheimischen die schönsten Dirndlplätze im Tal und informieren über den Dirndl-Strauch, die Blüte und die Ernte. Auch Verkostungen sind möglich.

Naturvermittlerin Sandra Mayerhofer lädt am Samstag, 19. März, zu ihrer ersten Führung: „Ich freue mich schon darauf. Die Wanderung ist ideal für Familien und führt über die Kirchberger Dirndlrunde und die Hauswiese zur Poldlwarte, wo wir gemeinsam Dirndlprodukte verkosten.“

Eine Neuheit ist die Wanderung am Sonntag, 20. März. Conny Janker erläutert bei der Wanderung über die Dorf Au in Form von Gstanzln alles Wissenswerte über die Dirndln. Sie ist überzeugt: „Mit Reimen, Musik und ein bisschen Schmäh merken sich die Gäste die Informationen oftmals viel leichter. Und wer mitsingen möchte, ist dazu herzlich eingeladen“.

