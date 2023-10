Dirndlhaus Dirndlkönigin besuchte originelles Ferienhaus in Kirchberg

Franz Panzenböck lud Dirndlkönigin Anna König zur Besichtigung des Dirndlhauses ein. Namens der Gemeinde stellte sich Vizebürgermeister Severin Zöchbauer ein. Das originelle Ferienhaus findet bei den Gästen großen Anklang. Foto: Gerhard Hackner

I n idyllischer Lage am Ortsrand von Kirchberg hat der Pensionist Franz Panzenböck in der Siedlung Kleinwald ein originelles Urlaubsquartier für Gäste aus dem In- und Ausland errichtet.