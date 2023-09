„Ich könnte mir keinen anderen Ort als das Pielachtal vorstellen“

Kurz vor der Krönung ihrer Nachfolgerinnen trafen sich Dirndlkönigin Anna Lena Moser (22) aus Loich und Dirndlprinzessin Lisa Egger (20) aus Rabenstein für ein Abschiedsgespräch.

NÖN: Zwei Jahre als Dirndlhoheiten – was ist euer Resümee?

Anna Lena Moser: Es war eine sehr coole Zeit, wir haben viele Leute kennengelernt, waren sehr viel unterwegs und bei so vielen coolen Veranstaltungen, wo wir wahrscheinlich ohne dem Amt nicht hingekommen wären.

Lisa Egger: Man bekommt viele Einblicke, auch, was sich alles im Hintergrund tut, beim Tourismusverband und im Tal generell. Viel, was man sonst vielleicht gar nicht weiß.

Haben sich eure Erwartungen von vor der Bewerbung erfüllt?

Egger: Ich habe mir erwartet, dass ich viele Leute kennenlerne, viel unterwegs bin, das hat sich erfüllt. Vorher hab ich eigentlich gedacht, dass wir hauptsächlich im Pielachtal unterwegs sind, aber wir waren jetzt auch viel außerhalb unterwegs. Erst letztens in Wien oder auch viel in St. Pölten.

Moser: Ja, dass wir so viel auch außerhalb vom Pielachtal unterwegs sind, hätte ich gar nicht geglaubt. Aber es war voll cool und sehr beeindruckend, wie viele Wiener das Pielachtal kennen und auch schon am Dirndlkirtag waren. Als wir in Wien waren hat fast jeder Dritte gesagt, er kennt das und war schon dort, mit der Mariazellerbahn ist er schon durchgefahren.

Was war das Highlight in eurer Amtszeit?

Moser: Der Dirndlkirtag voriges Jahr – es war ja unser erster, 2021 wurde er ja abgesagt. Aber auch Landjugend-Veranstaltungen oder Feuerwehrfeste mit Bieranstich, das hat mir persönlich immer sehr gut gefallen, weil ich gern auf Festln bin.

Egger: Ja, der Dirndlkirtag, das ganze Wochenende hat sich alles um die Dirndln gedreht, und wir waren ununterbrochen unterwegs. Das war einfach toll.

Gab es auch einmal einen witzigen Vorfall?

Moser: Ja, ich war mit der Pielachtaler Landjugend beim Erntedank-Umzug in St. Pölten beim Landhaus. Da sind links und rechts viele Leute gestanden, die Landeshauptfrau war da, und, und, und. Wir sind mit auf einem Anhänger gestanden, von einem Traktor, und haben auch unten Folder über die Dirndl ausgeteilt, und Dirndlmarmeladebrote. Ich wollte zu Beginn vom Anhänger runterspringen, aber das Dirndl war zu lang, dann bin ich hingefallen vor allen Leuten und das Dirndl ist aufgerissen. Das war sehr peinlich.

Wie ist es euch bei eurem ersten Termin gegangen? Ist das jetzt anders?

Egger: Ich glaube, der erste Termin war die Generalversammlung der Landjugend in Rabenstein, da bin ich ja auch Mitglied.

Moser: Und ich war als Dirndlhoheit da. Dass ich reden muss, hab ich gewusst, aber das war am Anfang ganz komisch. Nervös bin ich immer noch bei jedem Termin. Nicht schlimm, aber ein bisschen aufgeregt, was auf einen zukommt. Einer der ersten Termine war in Frankenfels, da war ich ordentlich nervös, aber ich habe den Bürgermeister schon gekannt und der hat mir dann gleich Blumen überreicht, da hab ich mich sehr gefreut.

Egger: Am Anfang hab ich vom Reden ziemlich Angst gehabt, oder auch Respekt davor. Mittlerweile weiß ich schon, was ich sag' und wie ich es sag'. Das überlege ich mir normalerweise am Weg zur Veranstaltung. Die Nervosität ist nicht mehr so hoch.

Moser: Und man kennt auch mittlerweile mehr Leute, sodass man dann bei den Veranstaltungen nicht nur herumsteht, sondern eben jemanden zum Reden hat. Man fühlt sich bei den Veranstaltungen wohler.

Wie war das Feedback aus eurem Umfeld?

Moser: Meine Familie hat sowieso immer gesagt, dass das gut zu mir passen würde. Wir sind von der Landwirtschaft, haben selber Dirndln und ich bin eh ein kleines „Quatschermäulchen“. Und meine Freunde haben es dann auch voll cool gefunden.

Egger: Meine Familie ist auch voll hinter mir gestanden. Mein Opa, der schon vor einigen Jahren verstorben ist, hat sowieso immer gesagt, du wirst einmal Dirndlprinzessin oder -königin. Das hat es dann auch zu etwas Besonderem gemacht.

Der Geisbühel ist einer der Lieblingsorte im Pielachtal der beiden Dirndlhoheiten. Foto: Schrefl

Was werdet ihr am meisten Vermissen?

Moser: Dass man bei so vielen Veranstaltungen eingeladen ist, und auch mitwirken darf. Wir waren bei so vielen Veranstaltungen, wo wir sonst nie hingekommen wären.

Seid ihr auch ein bisschen froh darüber, jetzt an den Wochenenden mehr freie Zeit zu haben?

Egger: Ich schon ein bisschen, weil ich bei der Landjugend und der Musikkapelle auch sehr aktiv bin. Deswegen bin ich froh, dass diese Hobbys wieder mehr im Vordergrund stehen können und ich mehr Freizeit hab. Aber trotzdem werde ich‘s vermissen.

Moser: Ein bissen freut man sich, dass man bald mehr Freizeit hat und ungebundener ist, aber man ist auch voll traurig, dass es jetzt bald vorbeigeht. Umso näher der Dirndlkirtag kommt, umso weniger will ich, dass es vorbeigeht, weil es einfach eine wunderschöne Zeit war.

Was macht ihr jetzt beruflich? Könnt ihr euch aus eurer Zeit als Dirndlhoheiten etwas dafür mitnehmen?

Moser: Auf jeden Fall. Ich bin bei der Raiffeisenbank in St. Pölten angestellt, parallel arbeite ich auch bei unserer Landwirtschaft daheim weiter mit. Heuer habe ich schon „Schule am Bauernhof“ gemacht. Vorher war ich da nicht so durchsetzungsfähig, jetzt habe ich kein Problem mehr, ihnen zu sagen, wenn sie etwas nicht machen dürfen. Die Dirndl stellen wir ja da auch vor, und ich hab in der Amtszeit noch sehr viel mehr über die Dirndl gelernt. Und ich war vorher schon sehr selbstbewusst, aber ich bin dadurch noch selbstbewusster geworden und traue mich noch mehr vor anderen zu reden.

Egger: Ich bin auf der Landeslandwirtschaftskammer im Landjugendbüro als Assistentin tätig und für die Praktika zuständig. Ich bin für den Job viel unterwegs und stelle die landwirtschaftlichen Auslandspraktika vor, stehe da natürlich vor der Klasse und präsentiere das Ganze. Da hat mir das Sprechen vor den Leuten sehr geholfen, ich habe dadurch auch ein besseres Auftreten.

Bleibt ihr dem Pielachtal treu?

Moser: Ja, auf jeden Fall!

Egger: Ich könnte mir keinen anderen Ort vorstellen.

Welche Tipps habt ihr an eure Nachfolgerinnen?

Moser: Es soll kein Konkurrenzkampf sein, sondern sie sollen sich als Team sehen, egal, wer Königin ist und wer Prinzessin. Sie sollen einfach eine Gaudi damit haben. Alle Feste sind lustiger, wenn man sich gut versteht.

Egger: Die Zeit einfach genießen. Zwei Jahre gehen so schnell um. Auch, wenn man vielleicht mal ein paar Tage hat, wo man sich denkt: „Heute will ich nicht“. Trotzdem das beste daraus machen und es genießen.