Erlebniswochen: von Dirndl-Safari bis Almabtrieb

An den drei Wochenenden, bevor der Dirndlkirtag 2023 am 23. und 24. September in Kirchberg über die Bühne geht, wird interessierten Pielachtalerinnen und Pielachtalern oder auch Ausflüglern viel geboten. Zusätzlich gibt es den ganzen September über tägliche Angebote, beispielsweise die Besichtigung von Dirndl-Gärten oder der zahlreichen Ausflugsziele in der Region. Bei den Genusspartnerinnen und -partnern stehen zudem den ganzen Monat spezielle Gerichte mit der Dirndlfrucht auf der Speisekarte.

Dirndlprodukte kann man nicht nur, aber vor allem während der Dirndltaler Erlebniswochen genießen. Foto: weinfranz.at, Franz Weingartner - Fotograf A

Während der Dirndltaler Erlebniswochen wird vor allem für Familien einiges geboten: In der World of Styx können bei speziellen Kinderführungen Badesalz und Duschgel hergestellt werden oder Bummelzugfahrten und Schokoladeverkostungen durchgeführt werden.

Bei einer „Dirndl-Safari“ bei der 1. Dirndlmanufaktur Fuxsteiner oder bei der Veranstaltung „Dirndl & Kräuter für die ganze Familie“ in Kirchberg an der Pielach erfahren Groß und Klein alles Wissenswerte über die köstliche rote Frucht.

Wer gerne heimischen Traditionen beiwohnen möchte, kann dies beim 3. Pielachtaler Almabtrieb am 9. Septemer und der anschließenden 50. Bergmesse am Geisbühel in Rabenstein an der Pielach tun. Ebenso werden wieder Dirndl-Wanderungen mit Naturvermittlerinnen und -vermittlern aus dem Pielachtal sowie ein Dirndl-Frühstück mit Führung am Bibersteig im Wildkräuterhotel Steinschalerhof angeboten.

Auch die Kultur kommt nicht zu kurz: Bei der Veranstaltung „G´sunga und g´locht“ im Restaurant Berdas in Ober-Grafendorf bringt Mundartdichterin Loisi Secnicka die heimische Kultur näher.