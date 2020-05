Das größte Event des Pielachtales wird heuer nicht stattfinden: Der Dirndlkirtag, der für 26. und 27. September in Rabenstein geplant war, muss coronabedingt um ein Jahr verschoben werden. Darauf einigten sich in der letzten Woche alle Organisatoren und die Gemeinden.

„Mit 12.000 bis 18.000 Besuchern zählt der Pielachtaler Dirndlkirtag zu den größten Veranstaltungen im Mostviertel. Da aktuell aber leider nicht absehbar ist, wie lange das Verbot von Großveranstaltungen noch aufrecht sein wird, haben wir uns dazu entschlossen, den Dirndlkirtag in Rabenstein an der Pielach auf 2021 zu verschieben“, erklärt Andreas Purt, Geschäftsführer der Mostviertel Tourismus GmbH.

Auch die Wahl der Dirndlhoheiten wird auf das nächste Jahr verschoben. So verlängert sich die Amtszeit von Dirndlkönigin Sandra Schweiger und Dirndlprinzessin Veronika Harm erstmalig in der Geschichte auf drei Amtsjahre.

Zu einer Institution sei der Dirndlkirtag mittlerweile geworden, sagt Andreas Purt. „Natürlich ist es immens schade, dass eine so tolle und wichtige Veranstaltung wie der Dirndlkirtag, der einen erheblichen Werbewert und ein hohes Maß an Wertschöpfung für die gesamte Region mit sich bringt, heuer nicht stattfinden kann“, erläutert Purt.

Daher will man versuchen, mit den „Dirndltaler Erlebnis-Wochen“ so viel wie möglich zu kompensieren“. Diese sollen als eine Art Ersatzprogramm im September stattfinden. Dabei soll das gesamte Pielachtal miteinbezogen werden, in enger Kooperation mit der Mariazellerbahn.

Genuss und Dirndl im September im Fokus

„Das Programm wird von Anfang September bis zum 26. und 27. September umgesetzt, mit einem besonderen Schwerpunkt am letzten Wochenende. Wir wollen vor allem das Thema Genuss und Dirndl in den Vordergrund heben und so Tourismus in der Region generieren“, so Tourismuschef Andreas Purt.

Mit dem Programm soll zu einer entsprechenden Entzerrung der Besucherströme beigetragen werden – unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen.

„Schon als die Coronakrise dem Höhepunkt entgegenging haben wir Bürgermeister des Tals uns schon einmal zusammengesetzt und beraten, ob wir nicht verschieben sollen“, sagt der Pielachtaler Regionalplanungsobmann, Rabensteins Bürgermeister Kurt Wittmann.

Auch im Organisationskommittee sei man sich einig gewesen, dass es die richtige Entscheidung ist, den Kirtag heuer ausfallen zu lassen. „Die Vorbereitungsarbeiten auf den Kirtag sind sehr intensiv. Findet er dann doch nicht statt, brächte das nur Verlust und dem Tal nichts“, so Wittmann.

Erst Ende August wolle die Regierung über das weitere Verfahren mit Großveranstaltungen entscheiden – ein Risiko. Außerdem sei es möglich, dass viele Vereine, die nun im Sommer ihre Events nicht abhalten können, diese in den September verlegen wollen.

„Deshalb haben wir uns für heuer für die Dirndltaler Erlebnis-Wochen entschieden. Und bereiten uns lieber bestmöglich auf den Kirtag im nächsten Jahr vor. Auf diesen freuen wir uns dafür dann umso mehr.“

Der nächste Dirndlkirtag findet somit am 25. und 26. September 2021 in Rabenstein statt.